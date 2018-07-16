Художница из Франции рисует жизненные комиксы, в которых многие узнают себя (особенно в ситуации с душем)

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Француженка Ари частенько попадает в нелепые бытовые ситуации, о которых потом рисует комиксы. Девушке 24 года, она живет в Париже и рисовать комиксы начала в 2017 году. Сейчас у нее почти 50 тыс. подписчиков . Помимо нее самой, на рисунках встречаются ее друзья и кот Джаспер. Ари не прочь посмеяться над своими привычками, а стиль ее рисунков запоминающийся и яркий.

Мы в AdMe.ru думаем, что многие люди и правда иногда совершают те же маленькие глупости, что и Ари: к примеру, съедают разом все ведерко мороженого или забывают про солнцезащитный крем.

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Если комиксы Ари вам понравились, то учтите, что в ее инстаграме часто появляются новые классные рисунки. А еще она иногда публикует фотографии своего очаровательного кота.

Кстати, комикс про проблемы светлокожих людей нам очень близок. А вам какие-нибудь ситуации показались знакомыми?