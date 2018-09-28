Художница из Франции рисует комиксы о своей семье, в которых переплетаются комедия и драма

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С маленькими детьми не всегда бывает просто, зато скучать своим родителям они уж точно не дают. Сомневаетесь? Давайте вместе посмотрим комиксы, которые художница из Монпелье Иля (Yllya) рисует о своей семье. Многим из нас эти рисунки могут напомнить ситуации из собственной жизни. А еще в них отражается бесценный родительский опыт, в котором вы непременно откроете что-то полезное для себя.

AdMe.ru отобрал 19 нежных семейных комиксов, выполненных с обезоруживающей самоиронией, которые помогают проще относиться к любым жизненным невзгодам.

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2. Мой маленький босс

3. Как «отключить» ребенка

4. Доченькин папа

5. Хорошо вздремнуть всем вместе, но только не летом

6. Тихое занятие

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10. Девочка, которая никогда не хочет есть

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17. Зона заворачивания подарков. Не входить!

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19. Бабушка — Санта 1:0