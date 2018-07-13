Художница из Финляндии рисует магию одиночества, которую хоть раз чувствовал каждый из нас

Что получится, если соединить рисунки из финских детских книг и японскую анимацию? Мы нашли ответ — бесконечно милые, мечтательные и нежные работы, которые рисует Heikala. Эта девушка училась в Институте дизайна в Лахти, сейчас работает иллюстратором и делится своим творчеством в инстаграме. Каждый ее рисунок — это история, в которой можно найти настоящее волшебство.

AdMe.ru очень понравились работы художницы, поэтому мы решили поделиться с вами лучшими из них.

Поле

Городские джунгли

Бабушкин плащ

Фейерверк

Долина лотосов

Затишье

Погружение

Солнечный день

Мечта

Озеро

Загрузка игры

Пушистый отряд

Теплота

Руины

Картограф

Небо

Друг

Ожидание

Собиратель цвета

А что для вас одиночество? Возможность побыть наедине с собой или настоящее испытание?

Фото на превью heikala / instagram

15 На склад!
2 Комментарии
  • 13 июля 2018
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  • 5559

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