Художница из Финляндии рисует магию одиночества, которую хоть раз чувствовал каждый из нас
Что получится, если соединить рисунки из финских детских книг и японскую анимацию? Мы нашли ответ — бесконечно милые, мечтательные и нежные работы, которые рисует Heikala. Эта девушка училась в Институте дизайна в Лахти, сейчас работает иллюстратором и делится своим творчеством в инстаграме. Каждый ее рисунок — это история, в которой можно найти настоящее волшебство.
AdMe.ru очень понравились работы художницы, поэтому мы решили поделиться с вами лучшими из них.
Поле
Городские джунгли
Бабушкин плащ
Фейерверк
Долина лотосов
Затишье
Погружение
Солнечный день
Мечта
Озеро
Загрузка игры
Пушистый отряд
Теплота
Руины
Картограф
Небо
Друг
Ожидание
Собиратель цвета
А что для вас одиночество? Возможность побыть наедине с собой или настоящее испытание?
Фото на превью heikala / instagram