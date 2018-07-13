Художница из Финляндии рисует магию одиночества, которую хоть раз чувствовал каждый из нас

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Что получится, если соединить рисунки из финских детских книг и японскую анимацию? Мы нашли ответ — бесконечно милые, мечтательные и нежные работы, которые рисует Heikala. Эта девушка училась в Институте дизайна в Лахти, сейчас работает иллюстратором и делится своим творчеством в инстаграме. Каждый ее рисунок — это история, в которой можно найти настоящее волшебство.