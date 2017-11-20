Художница из Бельгии рисует женщин, которые не знают, что такое комплексы

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Художница, работающая под псевдонимом Плэнет Пруденс (Planet Prudence), живет в Бельгии, ей 25 лет. Она описывает себя как «мечтательницу, иллюстратора и обнимателя котиков». Еще Пруденс обожает книги, карандаши и блокноты, а также делать мир лучше с помощью своих работ. Несмотря на то, что тема типичных женских проблем уже не нова, иллюстрации Пруденс получаются самобытными, а созданная ей героиня — яркой и харизматичной.

AdMe.ru собрал для вас 17 новых работ художницы, которые просто созданы, чтобы заряжать позитивом. Больше иллюстраций Пруденс можно увидеть в ее инстаграме и на этом сайте.