Художница из Барселоны рисует комиксы о жизни с мопсом, в которых узнает себя каждый, у кого есть питомец

Художница Джемма Жене (Gemma Gené) родилась в Барселоне, а позже перебралась в Нью-Йорк. В Америке девушка работает архитектором, а пока добирается на работу и обратно, рисует уморительные комиксы о своей семье. И главный герой в них вовсе не ее муж или она сама, как можно было бы предположить, а милый пухленький мопс по кличке Моши.

AdMe.ru предлагает вам понаблюдать за приключеними 6-летнего песика, который обожает свою «маму», хорошенько покушать и вообще держит себя в точности как человек.

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А у вас есть питомец? Какой комикс показался вам наиболее похожим на вашу с ним жизнь?

Фото на превью Mochi & Gemma Gené

20 На склад!
1 Комментарии
  • 6 сентября 2018
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