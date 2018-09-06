Художница из Барселоны рисует комиксы о жизни с мопсом, в которых узнает себя каждый, у кого есть питомец
Художница Джемма Жене (Gemma Gené) родилась в Барселоне, а позже перебралась в Нью-Йорк. В Америке девушка работает архитектором, а пока добирается на работу и обратно, рисует уморительные комиксы о своей семье. И главный герой в них вовсе не ее муж или она сама, как можно было бы предположить, а милый пухленький мопс по кличке Моши.
AdMe.ru предлагает вам понаблюдать за приключеними 6-летнего песика, который обожает свою «маму», хорошенько покушать и вообще держит себя в точности как человек.
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А у вас есть питомец? Какой комикс показался вам наиболее похожим на вашу с ним жизнь?
Фото на превью Mochi & Gemma Gené