Художница иллюстрирует повседневные трудности из жизни родителей, и они настолько знакомы, что мы не можем не улыбнуться
Писательница Джой Лин — стендап-комик, которая начинала свой путь как поклонница Catana Comics. Чувство юмора есть не только у Джой, но и у ее мужа, поэтому они решили создавать комиксы о буднях своей жизни. А помогает им в этом художница Нора Джонстон. Комиксы сосредоточены на быте этой пары, но в них могут узнать себя родители из любого уголка мира.
Нам в AdMe.ru понравились все эпизоды из серии Alloy Comics, и чем больше мы смотрим на них, тем лучше понимаем, как точно они передают сложности семейной жизни.
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Вы узнаете себя в этих комиксах? Какой из данных эпизодов вы можете отнести к вашей семье?
AdMe/Художники/Художница иллюстрирует повседневные трудности из жизни родителей, и они настолько знакомы, что мы не можем не улыбнуться
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