Художница иллюстрирует повседневные трудности из жизни родителей, и они настолько знакомы, что мы не можем не улыбнуться

Писательница Джой Лин — стендап-комик, которая начинала свой путь как поклонница Catana Comics. Чувство юмора есть не только у Джой, но и у ее мужа, поэтому они решили создавать комиксы о буднях своей жизни. А помогает им в этом художница Нора Джонстон. Комиксы сосредоточены на быте этой пары, но в них могут узнать себя родители из любого уголка мира.