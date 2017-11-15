Художница доказывает, что перевоплотиться в известных персонажей можно и без компьютерной графики

При взгляде на работы полячки Юстины Сосновски (Sosenka) отпадают всякие сомнения в том, что гримеры — это настоящие художники. За 3 года девушка достигла невероятных высот и при помощи костюмов и грима превращается в самых популярных актеров, фантастических персонажей, героев мультфильмов. Юстина тратит на каждый образ от 30 минут до нескольких часов и не боится ставить перед собой, казалось бы, невыполнимые задачи.

AdMe.ru предлагает полюбоваться на лучшие работы косплейщицы. Но предупреждаем: чем дольше смотреть, тем ниже будет опускаться челюсть.

Король Ночи, «Игра престолов»

Эльза, «Холодное сердце»

Северус Снегг, «Гарри Поттер»

Безумный шляпник, «Алиса в Стране чудес»

Персонаж фильма «Восставший из ада»

Бирус, «Dragon Ball»

Аид, «Геркулес»

Азог, «Хоббит»

Майкл Джексон

Маджин Буу, персонаж манги «Dragon Ball»

Whis и Vados, персонажи аниме «Dragon ball super»

Рон Уизли, «Гарри Поттер»

Малефисента

Валак, «Заклятие 2»

Капитан Джек Воробей, «Пираты Карибского моря»

Харли Квинн, «Отряд самоубийц»

Зомби

На’ви, «Аватар»

Джаред Лето

Дементор, «Гарри Поттер»

Тирион Ланнистер, «Игра престолов»

А ведь какая красотка в жизни!

А какой образ понравился вам больше всего?

Фото на превью instagram, instagram

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8 Комментарии
  • 15 ноября 2017
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