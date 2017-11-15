Художница доказывает, что перевоплотиться в известных персонажей можно и без компьютерной графики

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При взгляде на работы полячки Юстины Сосновски (Sosenka) отпадают всякие сомнения в том, что гримеры — это настоящие художники. За 3 года девушка достигла невероятных высот и при помощи костюмов и грима превращается в самых популярных актеров, фантастических персонажей, героев мультфильмов. Юстина тратит на каждый образ от 30 минут до нескольких часов и не боится ставить перед собой, казалось бы, невыполнимые задачи.

AdMe.ru предлагает полюбоваться на лучшие работы косплейщицы. Но предупреждаем: чем дольше смотреть, тем ниже будет опускаться челюсть.