Хозяйка четырех хитрых котов рисует комиксы о жизни с ними, и ее поймет любой, кто имел дело с кошками

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Лена Соломонова — иллюстратор и каллиграф, а также автор душевных комиксов «Лакшери-Котакшери» . Герои ее рисунков живут у нее дома — это четыре симпатичных котика, каждый со своим характером и историей. Ситуации, описанные в комиксах, будут знакомы всем кошатникам, а главное, они нарисованы с юмором и любовью.

Кстати, четыре кота появились в жизни девушки не просто так: сначала у нее было два питомца, но судьба свела ее с таким же кошатником.

Мы в AdMe.ru были очарованы работами Лены и хотим поделиться с вами самыми полюбившимися комиксами. А в конце вы найдете приятный бонус, который растопит сердце не только любителей котов, но и, рискнем предположить, собачников.