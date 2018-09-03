Хозяйка четырех хитрых котов рисует комиксы о жизни с ними, и ее поймет любой, кто имел дело с кошками
Лена Соломонова — иллюстратор и каллиграф, а также автор душевных комиксов «Лакшери-Котакшери». Герои ее рисунков живут у нее дома — это четыре симпатичных котика, каждый со своим характером и историей. Ситуации, описанные в комиксах, будут знакомы всем кошатникам, а главное, они нарисованы с юмором и любовью.
Кстати, четыре кота появились в жизни девушки не просто так: сначала у нее было два питомца, но судьба свела ее с таким же кошатником.
Мы в AdMe.ru были очарованы работами Лены и хотим поделиться с вами самыми полюбившимися комиксами. А в конце вы найдете приятный бонус, который растопит сердце не только любителей котов, но и, рискнем предположить, собачников.
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Бонус: а вот и герои сюжетов (сверху вниз) — Белка, Артур, Арчик и Долька
Согласитесь, обаяния этой четверке не занимать! Неудивительно, что они вдохновили хозяйку на создание комиксов. Кстати, какой из них вам показался самым жизненным?
Фото на превью laksheri_kotaksheri / Instagram