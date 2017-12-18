18 идей для макияжа от корейской художницы, которые обманывают ваш мозг
Художница Дейн Юн (Dain Yoon) из Южной Кореи тратит до 12 часов на создание каждой своей работы. Она прославилась благодаря необычным иллюзиям, которые создает с помощью цвета, красок и собственного... тела.
AdMe.ru собрал фотографии из портфолио мастера, чтобы вместе с вами полюбоваться потрясающим талантом человека, который превращает макияж в настоящее искусство.
Девушка-хамелеон перед домом корейского поэта Хан Ён-уна
Сложные формы и тени не останавливают художницу
«Волосатые» ногти Дейн Юн уже стали хитом среди модниц
Для работы художница использует акриловые краски, актерский грим и обычные косметические средства
Чтобы сливаться с фоном, девушка красится перед зеркалом под определенным углом
Дейн Юн любит рисовать с детства.
У нее есть художественное образование. Это помогает ей создавать сложные рисунки на теле и лице
Здесь девушка перекрасила стену и нарисовала себя на чайнике
В некоторых образах сложно разглядеть сразу реальное лицо девушки
Угадаете с одного раза, где настоящие руки?
Иногда на создание нового образа уходит почти весь день
Получаются фотоголоволомки, в которых трудно разглядеть реальность
Фото на превью designdain / Instagram, designdain / Instagram