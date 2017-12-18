18 идей для макияжа от корейской художницы, которые обманывают ваш мозг

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Художница Дейн Юн (Dain Yoon) из Южной Кореи тратит до 12 часов на создание каждой своей работы. Она прославилась благодаря необычным иллюзиям, которые создает с помощью цвета, красок и собственного... тела. AdMe.ru собрал фотографии из портфолио мастера, чтобы вместе с вами полюбоваться потрясающим талантом человека, который превращает макияж в настоящее искусство.

Девушка-хамелеон перед домом корейского поэта Хан Ён-уна

Сложные формы и тени не останавливают художницу

«Волосатые» ногти Дейн Юн уже стали хитом среди модниц

Для работы художница использует акриловые краски, актерский грим и обычные косметические средства

Чтобы сливаться с фоном, девушка красится перед зеркалом под определенным углом

Дейн Юн любит рисовать с детства.

У нее есть художественное образование. Это помогает ей создавать сложные рисунки на теле и лице

Здесь девушка перекрасила стену и нарисовала себя на чайнике

В некоторых образах сложно разглядеть сразу реальное лицо девушки

Угадаете с одного раза, где настоящие руки?

Иногда на создание нового образа уходит почти весь день