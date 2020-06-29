25+ татуировок, которые по реализму не уступят полотнам художников
Простой татуировкой уже давно никого не удивишь, однако есть еще мастера, способные превратить тело человека в холст, от которого не отвести глаз. Они создают крутые портреты, пейзажи, фантастические изображения — все то, что требует максимально реалистичной проработки. На такие тату смотришь и не понимаешь, как вообще можно так сделать?
Мы в AdMe.ru обожаем находить новые потрясающие творения мастеров, и даже у автора статьи есть реалистичный рисунок на коже, который можно посмотреть в бонусе. А у вас есть тату?
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Бонус: «Это моя любимая кошка, с которой мы прожили бок о бок 17 лет. К сожалению, ее не стало, но она будет вечно жить во мне»
А как вы относитесь к такому искусству?