Графический дизайнер из Японии показал, что может получиться, если соединить классику и кумиров современности
Дизайнер из Японии Шусаку Такаока (Shusaku Takaoka) смешивает на первый взгляд абсолютно несоместимые вещи: классические картины, кадры из популярных фильмов и фото современных знаменитостей. Можно только позавидовать его умению подмечать детали и находить нужное произведение для каждой своей задумки. Зайдите в статью и посмотрите, что получится, если поместить Матильду из фильма «Леон» в картину Ван Гога, и кого мог бы сыграть художник Гюстав Курбе в «Пиратах Карибского моря».
AdMe.ru покажет вам работы, после которых вы по-новому посмотрите на классическую живопись.
1. «Убить Билла. Фильм 1-й» + Фрида Кало
2. «Белоснежка» + Анджелина Джоли
3. «Леон» + «Спальня в Арле» Винсента Ван Гога
4. Ривер Феникс + «Гитарист» Поля Гогена
5. Рианна + «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера
6. «Великий Гэтсби» + спиннер
7. «Спящая красавица» + Сальвадор Дали
8. «Криминальное чтиво» + «Мона Лиза» Леонардо да Винчи
9. Одри Хепберн + «Мать Уистлера» Джеймса Эббота Мак-Нейла Уистлера
10. «Убить Билла. Фильм 1-й» + «Белоснежка»
11. «Мизери» + «Молочница» Яна Вермеера
12. «Джанго освобожденный» + «Автопортрет» Винсента Ван Гога
13. «Привидение» + «Сон» Пабло Пикассо
14. «Пираты Карибского моря» + «Отчаяние. Автопортрет» Гюстава Курбе
15. «Звездные войны» + «Астроном» Яна Вермеера
16. Джейсон Стейтем + «Автопортрет в серой фетровой шляпе» Винсента Ван Гога
17. «Лихорадка субботнего вечера» + «Танец в „Мулен Руж“» Анри де Тулуз-Лотрека
Что вы думаете о его работах?
Фото на превью shusaku takaoka / instagram, shusaku takaoka / instagram