Графический дизайнер из Японии показал, что может получиться, если соединить классику и кумиров современности

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Дизайнер из Японии Шусаку Такаока (Shusaku Takaoka) смешивает на первый взгляд абсолютно несоместимые вещи: классические картины, кадры из популярных фильмов и фото современных знаменитостей. Можно только позавидовать его умению подмечать детали и находить нужное произведение для каждой своей задумки. Зайдите в статью и посмотрите, что получится, если поместить Матильду из фильма «Леон» в картину Ван Гога, и кого мог бы сыграть художник Гюстав Курбе в «Пиратах Карибского моря».