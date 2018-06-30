Графический дизайнер из Японии показал, что может получиться, если соединить классику и кумиров современности

Дизайнер из Японии Шусаку Такаока (Shusaku Takaoka) смешивает на первый взгляд абсолютно несоместимые вещи: классические картины, кадры из популярных фильмов и фото современных знаменитостей. Можно только позавидовать его умению подмечать детали и находить нужное произведение для каждой своей задумки. Зайдите в статью и посмотрите, что получится, если поместить Матильду из фильма «Леон» в картину Ван Гога, и кого мог бы сыграть художник Гюстав Курбе в «Пиратах Карибского моря».

AdMe.ru покажет вам работы, после которых вы по-новому посмотрите на классическую живопись.

1. «Убить Билла. Фильм 1-й» + Фрида Кало

2. «Белоснежка» + Анджелина Джоли

3. «Леон» + «Спальня в Арле» Винсента Ван Гога

4. Ривер Феникс + «Гитарист» Поля Гогена

5. Рианна + «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера

6. «Великий Гэтсби» + спиннер

7. «Спящая красавица» + Сальвадор Дали

8. «Криминальное чтиво» + «Мона Лиза» Леонардо да Винчи

9. Одри Хепберн + «Мать Уистлера» Джеймса Эббота Мак-Нейла Уистлера

10. «Убить Билла. Фильм 1-й» + «Белоснежка»

11. «Мизери» + «Молочница» Яна Вермеера

12. «Джанго освобожденный» + «Автопортрет» Винсента Ван Гога

13. «Привидение» + «Сон» Пабло Пикассо

14. «Пираты Карибского моря» + «Отчаяние. Автопортрет» Гюстава Курбе

15. «Звездные войны» + «Астроном» Яна Вермеера

16. Джейсон Стейтем + «Автопортрет в серой фетровой шляпе» Винсента Ван Гога

17. «Лихорадка субботнего вечера» + «Танец в „Мулен Руж“» Анри де Тулуз-Лотрека

Что вы думаете о его работах?

7 На склад!
1 Комментарии
  • 30 июня 2018
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