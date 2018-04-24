Голландец примеряет на себя фэнтези-образы, глядя на которые начинаешь невольно верить в сказку

Нильс Каупер (Nils Cuiper) — молодой человек из Нидерландов, уже успевший покорить модельный бизнес и обзавестись толпой поклонников. Возможно, в этом ему помогла доля эльфийской крови и сверхъестественное обаяние — это точно объяснило бы его магические перевоплощения.

AdMe.ru собрал для вас самые интересные работы модели для вдохновения и свежих мейкап-идей.

Вот так Нильс выглядит в обычной жизни

А вот так — в образе своего «львиного» альтер эго

Эльфийская тематика — одна из самых любимых среди воплощений модели

Другой источник вдохновения — мультфильмы Disney. Так, по версии Нильса, мог бы выглядеть Люмьер из «Красавицы и Чудовища»

Эффектнее разве что только облик самого Чудовища

Кажется, ему к лицу любой образ — от анималистического...

...До королевского

Или даже божественного: здесь Нильс примерил на себя образ Бога Солнца

Еще один образ, навеянный миром фэнтези

Кстати, идеи причесок у него тоже можно подсмотреть

Да уж, этот парень хорош даже в образе подлого убийцы Муфасы!

Какой образ запал вам в душу больше всего? Или вы можете похвастаться собственным эффектным преображением? Поделитесь с нами прекрасным!

9 На склад!
16 Комментарии
  • 24 апреля 2018
  • 16
  • 4762

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!