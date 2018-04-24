Голландец примеряет на себя фэнтези-образы, глядя на которые начинаешь невольно верить в сказку
Нильс Каупер (Nils Cuiper) — молодой человек из Нидерландов, уже успевший покорить модельный бизнес и обзавестись толпой поклонников. Возможно, в этом ему помогла доля эльфийской крови и сверхъестественное обаяние — это точно объяснило бы его магические перевоплощения.
AdMe.ru собрал для вас самые интересные работы модели для вдохновения и свежих мейкап-идей.
Вот так Нильс выглядит в обычной жизни
А вот так — в образе своего «львиного» альтер эго
Эльфийская тематика — одна из самых любимых среди воплощений модели
Другой источник вдохновения — мультфильмы Disney. Так, по версии Нильса, мог бы выглядеть Люмьер из «Красавицы и Чудовища»
Эффектнее разве что только облик самого Чудовища
Кажется, ему к лицу любой образ — от анималистического...
...До королевского
Или даже божественного: здесь Нильс примерил на себя образ Бога Солнца
Еще один образ, навеянный миром фэнтези
Кстати, идеи причесок у него тоже можно подсмотреть
Да уж, этот парень хорош даже в образе подлого убийцы Муфасы!
Какой образ запал вам в душу больше всего? Или вы можете похвастаться собственным эффектным преображением? Поделитесь с нами прекрасным!
Фото на превью lithunium.snow/instagram, lithunium.snow/instagram