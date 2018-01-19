Глядя на работы французского мастера, трудно поверить, что это скульптуры

Вот уже в течение 20 лет Филипп Фараут создает в своей мастерской потрясающе реалистичные скульптурные портреты. Только взгляните на них! Он будто околдовал всех этих людей, навсегда запечатлев их эмоции и чувства.

Мы в AdMe.ru получили настоящее эстетическое удовольствие, рассматривая портреты, и спешим показать вам 12 лучших работ французского скульптора.

1. Дочь рыбака

  • Филипп Фараут родился и вырос во Франции, но объездил весь мир. Заядлый путешественник побывал в Европе, Азии, Африке и, познакомившись с культурой разных стран, впоследствии отразил свои впечатления в потрясающих скульптурах из мрамора, глины и бронзы.

2. Ребенок Атлантиды

  • Некоторые скульптуры выполнены более детально, чем остальные, одни передают сложные эмоции, а другие попроще. Но каждая скульптура Филиппа Фараута несет в себе мощный смысловой посыл и создает определенную атмосферу.

3. «Нет!»

  • Филипп Фараут создал множество оригинальных работ, среди которых и крошечные фарфоровые статуэтки, и статуи ростом с человека. Создание скульптуры — это уже тяжелый и кропотливый труд, но больше всего поражает, с какой точностью мастеру удается передать настоящие, живые эмоции на лицах своих «подопечных».

4. Художественный критик

5. Отвержение

6. Истерика

7. Я, моя душа и моя совесть

8. Умиротворение

9. Бунт

10. Сумо

11. Сенегал

12. Зимбабве

А вы поверили эмоциям на лицах скульптур? Делитесь в комментариях!

Фото на превью sa_arttimes, facebook

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1 Комментарии
  • 19 января 2018
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