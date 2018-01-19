Глядя на работы французского мастера, трудно поверить, что это скульптуры

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Вот уже в течение 20 лет Филипп Фараут создает в своей мастерской потрясающе реалистичные скульптурные портреты. Только взгляните на них! Он будто околдовал всех этих людей, навсегда запечатлев их эмоции и чувства.

Мы в AdMe.ru получили настоящее эстетическое удовольствие, рассматривая портреты, и спешим показать вам 12 лучших работ французского скульптора.