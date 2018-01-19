Глядя на работы французского мастера, трудно поверить, что это скульптуры
Вот уже в течение 20 лет Филипп Фараут создает в своей мастерской потрясающе реалистичные скульптурные портреты. Только взгляните на них! Он будто околдовал всех этих людей, навсегда запечатлев их эмоции и чувства.
Мы в AdMe.ru получили настоящее эстетическое удовольствие, рассматривая портреты, и спешим показать вам 12 лучших работ французского скульптора.
1. Дочь рыбака
- Филипп Фараут родился и вырос во Франции, но объездил весь мир. Заядлый путешественник побывал в Европе, Азии, Африке и, познакомившись с культурой разных стран, впоследствии отразил свои впечатления в потрясающих скульптурах из мрамора, глины и бронзы.
2. Ребенок Атлантиды
- Некоторые скульптуры выполнены более детально, чем остальные, одни передают сложные эмоции, а другие попроще. Но каждая скульптура Филиппа Фараута несет в себе мощный смысловой посыл и создает определенную атмосферу.
3. «Нет!»
- Филипп Фараут создал множество оригинальных работ, среди которых и крошечные фарфоровые статуэтки, и статуи ростом с человека. Создание скульптуры — это уже тяжелый и кропотливый труд, но больше всего поражает, с какой точностью мастеру удается передать настоящие, живые эмоции на лицах своих «подопечных».
4. Художественный критик
5. Отвержение
6. Истерика
7. Я, моя душа и моя совесть
8. Умиротворение
9. Бунт
10. Сумо
11. Сенегал
12. Зимбабве
А вы поверили эмоциям на лицах скульптур? Делитесь в комментариях!
Фото на превью sa_arttimes, facebook