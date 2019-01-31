Гид по породам кошек, благодаря которому вы точно научитесь их различать

  • 46
  • 52
  • 98
  • 12.7k

Мало кто может оставаться беспристрастным при виде котиков. При этом если большинство людей сумеет назвать и различить хотя бы несколько пород собак, то кошки для них все «на одно лицо». Хотя на самом деле это не так.

AdMe.ru разобрался в особенностях различных пород кошек и подметил их уникальные черты характера и внешности. Так что теперь вы точно не запутаетесь!

Бенгальская кошка

Персидская кошка

Рэгдолл

Британская кошка

Мейн-кун

Сфинкс

Сиамская кошка

Саванна

Ориентальная кошка

Наполеон

Абиссинская кошка

Карельский бобтейл

Корниш-рекс

Манчкин

Сибирская кошка

Беспородный кот

А о каких породах кошек, по вашему мнению, надо еще рассказать?

Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru

  • 46
  • 52
  • 98
  • 12.7k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль