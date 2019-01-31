Гид по породам кошек, благодаря которому вы точно научитесь их различать
Мало кто может оставаться беспристрастным при виде котиков. При этом если большинство людей сумеет назвать и различить хотя бы несколько пород собак, то кошки для них все «на одно лицо». Хотя на самом деле это не так.
AdMe.ru разобрался в особенностях различных пород кошек и подметил их уникальные черты характера и внешности. Так что теперь вы точно не запутаетесь!
Бенгальская кошка
Персидская кошка
Рэгдолл
Британская кошка
Мейн-кун
Сфинкс
Сиамская кошка
Саванна
Ориентальная кошка
Наполеон
Абиссинская кошка
Карельский бобтейл
Корниш-рекс
Манчкин
Сибирская кошка
Беспородный кот
А о каких породах кошек, по вашему мнению, надо еще рассказать?
Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru