Гид по породам кошек, благодаря которому вы точно научитесь их различать

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Мало кто может оставаться беспристрастным при виде котиков. При этом если большинство людей сумеет назвать и различить хотя бы несколько пород собак, то кошки для них все «на одно лицо». Хотя на самом деле это не так.