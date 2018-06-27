Художник поместил героев известных картин в современный мир. И вдохнул в них новую жизнь

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

28-летний бразильский художник Габриэль Нарделли Араухо (Gabriel Nardelli Araujo) однажды решил перенести героев известных картин на современные фотографии с помощью фотошопа: усадить Фриду Кало на скамью в парке Гуэль и вручить гамбургеры с кока-колой девушкам эпохи Возрождения. Так появился проект The Canvas Project, который набирает все большую популярность в инстаграме. Габриэль говорит, что цель его работы — заставить людей по-новому взглянуть на и классическую живопись, и на современную жизнь.