Художник поместил героев известных картин в современный мир. И вдохнул в них новую жизнь
28-летний бразильский художник Габриэль Нарделли Араухо (Gabriel Nardelli Araujo) однажды решил перенести героев известных картин на современные фотографии с помощью фотошопа: усадить Фриду Кало на скамью в парке Гуэль и вручить гамбургеры с кока-колой девушкам эпохи Возрождения. Так появился проект The Canvas Project, который набирает все большую популярность в инстаграме. Габриэль говорит, что цель его работы — заставить людей по-новому взглянуть на и классическую живопись, и на современную жизнь.
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Фото на превью The Canvas Project