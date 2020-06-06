Герои этих 13 картин известны многим людям лишь в качестве интернет-мемов, и мы решили это исправить

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В нашу эпоху мемом может стать практически что угодно: кадр из фильма, пользовательское фото на форуме и даже забытый шедевр живописи. Нередко можно увидеть, как картины эпохи Ренессанса гуляют по сети, подписанные смешными комментариями. Строгие ценители искусства могут принять это за насмешку, но многие считают, что популярность подобных мемов может привлечь внимание и к их оригиналам.

Мы в AdMe.ru решили воспользоваться этой возможностью и узнать больше о героях картин, ставших известными интернет-персонажами, и их создателях.

«Когда меня спрашивают, как я развлекаюсь» — «Спящая красавица», Джон Кольер

Джон Кольер (1850–1934) — английский художник-прерафаэлит, один из лучших портретистов своего времени. Он известен своими работами, в которых использовал мифологические и классические сюжеты, где фигурируют прекрасные женщины. Картина «Спящая красавица» была написана им в 1921 году, и она напоминает одновременно и о лучших традициях романтизма, и о стиле модерн с его чувственными женскими образами.

«Когда ты не хочешь платить $ 20 за вкусняшки в кинотеатре» — портрет герцога курляндского Вильгельма Кетлера, автор неизвестен

Вильгельм Кетлер (1574–1640) и его брат Фридрих были правителями герцогства Курляндии и Семигалии, расположенного на территории современной Латвии и на тот момент признававшего себя вассалом Речи Посполитой. Вильгельм достиг успехов в развитии экономики Курляндии, но из-за конфликта с местной знатью был вынужден покинуть страну, единоличным правителем которой стал Фридрих.

«Что я только что прочитал?» — «Портрет Сэмюэла Джонсона», Джошуа Рейнольдс

Джошуа Рейнольдс, один из родоначальников английской школы живописи XVIII века, написал портрет своего прославленного современника Сэмюэла Джонсона. Писатель, литературный критик, составитель 1-го толкового словаря английского языка, Джонсон обладал огромным авторитетом среди англичан, подобно Вольтеру во Франции. Портрет подчеркивает слабость зрения Джонсона и его предельную концентрацию в процессе чтения. Мем, созданный пользователем развлекательного сайта в 2012 году, стал до того вирусным, что к 308-летию со дня рождения Джонсона Google выпустил дудл (Doodle) с популярным изображением.

«Архаичный рэпер» — «Автопортрет в образе зубоскала», Жозеф Дюкрё

Если в XVIII веке Жозеф Дюкрё был известен как первый художник при французском королевском дворе, то для нас больший интерес представляют его неофициальные работы, нетипичные для своего времени. Дюкрё увлекался физиогномикой и в автопортретах стремился передать разные эмоции, выходя за рамки традиций классицизма. 10 лет назад эта картина пережила взрыв популярности: кто-то подметил, что на нее отлично накладываются строки рэп-композиций в архаичном стиле.

«Когда я нашла свою вторую половину» — «Тщеславие», Огюст Тульмуш

Огюст Тульмуш — французский художник XIX века, который изображал преимущественно прекрасных парижанок из аристократических или буржуазных семей. Его картина «Тщеславие» написана в аллегорической манере академического реализма, который в 1870-х годах окончательно оттеснило в сторону набиравшее популярность движение импрессионизма.

«Когда кто-то начинает со мной спорить на тему, в которой я подкован» — «Ученый, затачивающий перо», Герард Дау

Герард Дау (1613–1675) — ученик Рембрандта, художник золотого века голландской живописи, особо известный небольшими жанровыми картинами. Он часто писал портреты ученых за работой, это был весьма популярный мотив в то время. Данное полотно отсылает нас к латинской крылатой фразе «Nil penna, sed usus» («Не само перо, а как его используют»), которая говорит о важности практики при интеллектуальной деятельности.

«Как я пишу свою дипломную работу» — «Когда сердце молодо», Джон Уильям Годвард

Джон Уильям Годвард стал художником, когда викторианская эпоха уже подходила к концу, но ее стиль во многом повлиял на его творчество. Он любил изображать прекрасных девушек в античных драпировках на фоне изящных пейзажей. В начале XX века его работы, написанные в стиле неоклассицизма, уже не вызывали интереса у публики, увлеченной зарождавшимся авангардизмом. В 1922 году художник покончил с собой, оставив горькую ироничную записку: «Мир недостаточно велик, чтоб вместить в себя и меня, и Пикассо».

«Когда в музее видишь табличку „Не трогать экспонаты“» — «Автопортрет с черепом», Михаэль Свертс

Эта картина фламандского художника XVII века Михаэля Свертса иллюстрирует популярный для эпохи барокко жанр ванитас, название которого образовано от латинского «суета, тщеславие». Для этого направления было характерно изображение объектов, имеющих символическое значение. Главным таким символом являлся человеческий череп. Он служил напоминанием о бренности жизни и бессмысленности земных удовольствий.

«Когда мне звонят по телефону» — «Мальчик, укушенный ящерицей», Караваджо

Один из крупнейших итальянских живописцев, Караваджо, рисуя эту картину, решил провести эксперимент: запечатлеть сильные эмоции, которые натурщик не может изображать достаточно долго. Позднее критики его ранних работ, написанных с натуры, утверждали, что таким способом можно создавать лишь статичные композиции. Но полотно «Мальчик, укушенный ящерицей» все же несет настолько яркие эмоции, что много веков спустя превратилось в иллюстрацию знакомой каждому неприятной ситуации.

«Когда читаешь свои посты на фейсбуке за 2009 год» — «Портрет госпожи Бюрон», Жак-Луи Давид

На этой картине знаменитый французский художник-неоклассицист Жак-Луи Давид изобразил свою тетю. Отец Давида скончался, когда тому не было и десяти лет, и ребенка взял на воспитание его дядя, архитектор Франсуа Бюрон. В то время как дядя настаивал на том, что племяннику следует заняться изучением архитектуры, мадам Бюрон поддерживала Давида в его стремлении стать художником.

«Когда пошла на крутую вечеринку и решила стащить оттуда плазменный телевизор» — «Мария Луиза Пармская в придворном платье», Франсиско Гойя

Королеву Испании Марию Луизу Пармскую часто изображал на портретах Франсиско Гойя, один из первых и самых ярких мастеров романтизма. Современники описывали ее как умную, амбициозную и властную женщину, которая полностью подчинила своему влиянию мужа — короля Карла IV. Также она славилась элегантностью, и ее экстравагантное платье на картине отражает моду того времени на широкие юбки с вшитыми внутрь металлическими обручами.

«Я в зеркале и я на фотографиях» — «Портрет Филиппа V, короля Испании, в охотничьем костюме», Мигель Мелендес, и «Портрет Карла II Испанского», Хуан Карреньо де Миранда

Хотя на обоих портретах изображены родственники (Филипп V приходился двоюродным внуком Карлу II, своему предшественнику на престоле Испании), очень похожими их не назовешь. Французская династия Бурбонов, к которой принадлежал по происхождению Филипп V, отличалась меньшим числом близкородственных браков, чем испанская династия Габсбургов. Ее последний представитель, бездетный Карл II, страдал от многих заболеваний и скончался в возрасте 38 лет. Его выступавшая вперед нижняя челюсть — характерная черта Габсбургов, ставшая результатом кровосмешения.

А как вы относитесь к использованию объектов искусства в качестве мемов?