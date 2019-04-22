Французский студент комбинирует знаменитостей на фото. Где-то мы даже не заметили подвоха
В наше время фотошоп стал настоящей волшебной палочкой, способной за считаные минуты преобразить любой неудачный снимок. А в руках некоторых мастеров он превращается в полноценный творческий инструмент.
AdMe.ru натолкнулся на работы студента из Франции, в каждой из которых искусно зашифрована пара знаменитостей. В конце вас ждет бонус: вы узнаете, какой актер «Игры престолов», чей финальный сезон сейчас бурно обсуждается, стал «жертвой» талантливого мастера.
21. Эмма Уотсон и Алексис Бледел
20. Рами Малек и Фредди Меркьюри
19. Эми Адамс и Эмма Стоун
18. Мартин Фримен и Бенедикт Камбербэтч
17. Софи Тернер и Мэйси Уильямс
16. Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо
15. Леди Гага и Скарлетт Йоханссон
14. Мэтт Деймон и Марк Уолберг
13. Дакота Джонсон и Дженнифер Лоуренс
12. Брэд Питт и Бенисио Дель Торо
11. Кристен Стюарт и Меган Фокс
10. Райан Рейнольдс и Хью Джекман
9. Скарлетт Йоханссон и Марго Робби
8. Джаред Лето и Себастиан Стэн
7. Тейлор Свифт и Селена Гомес
6. Том Харди и Эминем
5. Галь Гадот и Натали Портман
4. Нил Патрик Харрис и Кит Харингтон
3. Кара Делевинь и Билли Айлиш
2. Джейсон Момоа и Крис Хемсворт
1. Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер
Бонус
А вам встречались примеры интересных фотошоп-комбинаций, над которыми пришлось поломать голову? Поделитесь в комментариях.