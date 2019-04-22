Французский студент комбинирует знаменитостей на фото. Где-то мы даже не заметили подвоха

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В наше время фотошоп стал настоящей волшебной палочкой, способной за считаные минуты преобразить любой неудачный снимок. А в руках некоторых мастеров он превращается в полноценный творческий инструмент.

AdMe.ru натолкнулся на работы студента из Франции, в каждой из которых искусно зашифрована пара знаменитостей. В конце вас ждет бонус: вы узнаете, какой актер «Игры престолов», чей финальный сезон сейчас бурно обсуждается, стал «жертвой» талантливого мастера.

21. Эмма Уотсон и Алексис Бледел

20. Рами Малек и Фредди Меркьюри

19. Эми Адамс и Эмма Стоун

18. Мартин Фримен и Бенедикт Камбербэтч

17. Софи Тернер и Мэйси Уильямс

16. Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо

15. Леди Гага и Скарлетт Йоханссон

14. Мэтт Деймон и Марк Уолберг

13. Дакота Джонсон и Дженнифер Лоуренс

12. Брэд Питт и Бенисио Дель Торо

11. Кристен Стюарт и Меган Фокс

10. Райан Рейнольдс и Хью Джекман

9. Скарлетт Йоханссон и Марго Робби

8. Джаред Лето и Себастиан Стэн

7. Тейлор Свифт и Селена Гомес

6. Том Харди и Эминем

5. Галь Гадот и Натали Портман

4. Нил Патрик Харрис и Кит Харингтон

3. Кара Делевинь и Билли Айлиш

2. Джейсон Момоа и Крис Хемсворт

1. Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер

Бонус

А вам встречались примеры интересных фотошоп-комбинаций, над которыми пришлось поломать голову? Поделитесь в комментариях.

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