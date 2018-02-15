Уличный художник из Франции рисует то, о чем мы думаем, но боимся сказать вслух

Художник из Тулузы, известный как Dran, создает картины, иллюстрации и уличные граффити, посвященные главным проблемам современного мира. Его работы цепляют с первого взгляда и понятны каждому без долгих разъяснений. Черный юмор лишь подчеркивает глубокий смысл происходящего, а дети, которых так часто изображает Dran, выражают стремление людей сбежать от суровой реальности.

AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с cамыми яркими работами художника и задуматься: а не настало ли время что-то поменять в своей жизни?

Зоопарк

Интернет как он есть

Равнодушие

Питомцы

Опиум для народа

Туристы

Так много вопросов — и ни одного ответа

Груз знаний

Развод

Старость

«Хорошее» обслуживание

Радость гурмана

Клоун

Улыбочку, пожалуйста!

Веселого Рождества!

Просто бизнес

Партнеры

Любовь в наши дни

Искушение

Жизнь vs. я

Фото на превью dran_art/instagram.com

28 На склад!
9 Комментарии
  • 15 февраля 2018
  • 9
  • 36991

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