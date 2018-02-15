Уличный художник из Франции рисует то, о чем мы думаем, но боимся сказать вслух
Художник из Тулузы, известный как Dran, создает картины, иллюстрации и уличные граффити, посвященные главным проблемам современного мира. Его работы цепляют с первого взгляда и понятны каждому без долгих разъяснений. Черный юмор лишь подчеркивает глубокий смысл происходящего, а дети, которых так часто изображает Dran, выражают стремление людей сбежать от суровой реальности.
AdMe.ru предлагает вам ознакомиться с cамыми яркими работами художника и задуматься: а не настало ли время что-то поменять в своей жизни?
Зоопарк
Интернет как он есть
Равнодушие
Питомцы
Опиум для народа
Туристы
Так много вопросов — и ни одного ответа
Груз знаний
Развод
Старость
«Хорошее» обслуживание
Радость гурмана
Клоун
Улыбочку, пожалуйста!
Веселого Рождества!
Просто бизнес
Партнеры
Любовь в наши дни
Искушение
Жизнь vs. я
Фото на превью dran_art/instagram.com