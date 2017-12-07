Французская мама с отличным чувством юмора рисует правдивые комиксы о своих родительских буднях

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Если судить о родительской жизни по фотографиям, публикуемым в Instagram, можно подумать, что ребенок — это сплошные бантики, бабочки и улыбки. Однако французская художница Иллия (Yllya) решила рассказать миру, как на самом деле выглядят будни мам и пап.

AdMe.ru решил поделиться этими комиксами с вами, ведь в них жизнь обычных родителей показана так же мило, но без прикрас.