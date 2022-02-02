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Фотограф создает захватывающие дух портреты, совмещая свое лицо с глазами животных

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Флора Борси, профессиональный фотограф и мастер фотошопа, совмещает оба своих таланта в своем искусстве. Борси решила запечатлеть сходство между людьми и животными в своей уникальной серии Animeyed. Рыбы, белки и лебеди — лишь некоторые из множества видов животных, которые смотрят на нее на этих автопортретах.

Мы в AdMe.ru были поражены впечатляющими фотографиями Флоры Борси и решили поделиться с вами некоторыми работами из ее проектов.

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Вам нравится фотографировать? Поделитесь в комментариях своими самыми впечатляющими работами!

Фото на превью Flora Borsi, Flora Borsi
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