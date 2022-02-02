Фотограф создает захватывающие дух портреты, совмещая свое лицо с глазами животных

Флора Борси, профессиональный фотограф и мастер фотошопа, совмещает оба своих таланта в своем искусстве. Борси решила запечатлеть сходство между людьми и животными в своей уникальной серии Animeyed. Рыбы, белки и лебеди — лишь некоторые из множества видов животных, которые смотрят на нее на этих автопортретах.