Фотограф-самоучка из Перми создает сюрреалистичные автопортреты, и в них — вся правда о мире, в котором мы живем

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Александра Чертулова, 19-летняя девушка из Перми, — сама себе фотограф, художник и ретушер. Из своих автопортретов она создает абсурдные фотоманипуляции, с помощью которых говорит о своих чувствах, настроении, отношении к природе и людям, о смерти и жизни. Публикует свои работы Александра на страничке в «Инстаграме», которая насчитывает уже 13 тыс. подписчиков.

AdMe.ru собрал самые запредельные картины юной художницы, которые заставляют невероятно ярко чувствовать и много размышлять.

1. Внутренний мир

2. Иногда, если заглянуть глубже, мы можем ничего не увидеть, проткнуть пальцем и ощутить пустоту

3. Тепло, которое есть внутри каждого из нас

4. Перестать сливаться с толпой не так просто

5. В мире, лишенном кислорода, сколько ты заплатишь за имплантацию искусственной атмосферы?

6. Грань между виртуальным и личным общением почти стерта

7. В мире, где деньги и бренды заменяют душу и чувства, берегите тех, кто ценит в вас Человека

8. Когда твои фото хотят в реальность

9. Не прячься за бетонными стенами многоэтажек и офисных зданий

10. Немного солнца и еды

11. Никто не любит клоуна в полночь

12. Люди слишком много внимания обращают на то, что остается за их спиной, будь то ошибки прошлого или чужое мнение

13. У каждого свои секреты

14. Кто мы с тобой: орлы или вороны?

15. Возраст человека виден в его глазах

16. Лед и пламень

17. Иди, пока горит зеленый. Разбитое сердце горит красным

18. Весеннее равноденствие

19. Съешь меня

20. Смерть рождает жизнь

Картины юной художницы вызывают неоднозначные ассоциации. А как бы вы интерпретировали ее работы?