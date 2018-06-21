Фотограф-самоучка из Перми создает сюрреалистичные автопортреты, и в них — вся правда о мире, в котором мы живем
Александра Чертулова, 19-летняя девушка из Перми, — сама себе фотограф, художник и ретушер. Из своих автопортретов она создает абсурдные фотоманипуляции, с помощью которых говорит о своих чувствах, настроении, отношении к природе и людям, о смерти и жизни. Публикует свои работы Александра на страничке в «Инстаграме», которая насчитывает уже 13 тыс. подписчиков.
AdMe.ru собрал самые запредельные картины юной художницы, которые заставляют невероятно ярко чувствовать и много размышлять.
1. Внутренний мир
2. Иногда, если заглянуть глубже, мы можем ничего не увидеть, проткнуть пальцем и ощутить пустоту
3. Тепло, которое есть внутри каждого из нас
4. Перестать сливаться с толпой не так просто
5. В мире, лишенном кислорода, сколько ты заплатишь за имплантацию искусственной атмосферы?
6. Грань между виртуальным и личным общением почти стерта
7. В мире, где деньги и бренды заменяют душу и чувства, берегите тех, кто ценит в вас Человека
8. Когда твои фото хотят в реальность
9. Не прячься за бетонными стенами многоэтажек и офисных зданий
10. Немного солнца и еды
11. Никто не любит клоуна в полночь
12. Люди слишком много внимания обращают на то, что остается за их спиной, будь то ошибки прошлого или чужое мнение
13. У каждого свои секреты
14. Кто мы с тобой: орлы или вороны?
15. Возраст человека виден в его глазах
16. Лед и пламень
17. Иди, пока горит зеленый. Разбитое сердце горит красным
18. Весеннее равноденствие
19. Съешь меня
20. Смерть рождает жизнь
Картины юной художницы вызывают неоднозначные ассоциации. А как бы вы интерпретировали ее работы?
Фото на превью chertulova/instagram, chertulova/instagram