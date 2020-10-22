Фотограф делает теплые семейные фото, и всегда старается привлечь к фотосессии бабушек и дедушек

Суджата Сетиа — фотограф, и она уже несколько лет занимается художественной семейной фотографией. За свою карьеру Суджата сделала огромное количество душевных снимков, но в какой-то момент она обратила внимание на то, что на фотосессиях редко появляются бабушки и дедушки. Тогда Суджата решила исправить эту ситуацию и стала приглашать на съемки именно пожилых людей. Иногда она снимала их вместе с внуками, а иногда просто вдвоем. И при взгляде на эти снимки становится видна вся искренняя любовь, которую эти люди пронесли через многие годы.