Фитнес-тренер показала проблемы девушек, которые борются за хорошую фигуру

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Чтобы поддерживать форму, приходится постоянно идти на маленькие жертвы: отказывать себе в любой сладости, держаться подальше от фастфуда, соблюдать режим тренировок и самое главное — терпеливо ждать результата. Фитнес-инструктор и звезда интернета Кэсси Хо (Cassey Ho) знакома со всеми этими проблемами, так как сталкивается с ними ежедневно. Видимо, поэтому ее комиксы такие правдивые и смешные.