Фитнес-тренер показала проблемы девушек, которые борются за хорошую фигуру
Чтобы поддерживать форму, приходится постоянно идти на маленькие жертвы: отказывать себе в любой сладости, держаться подальше от фастфуда, соблюдать режим тренировок и самое главное — терпеливо ждать результата. Фитнес-инструктор и звезда интернета Кэсси Хо (Cassey Ho) знакома со всеми этими проблемами, так как сталкивается с ними ежедневно. Видимо, поэтому ее комиксы такие правдивые и смешные.
Редакции AdMe.ru особенно понравились 19 работ Кэсси о ситуациях, до боли знакомых каждой девушке, когда-либо пытавшейся поддерживать фигуру.
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Какой из комиксов Кэсси больше всего соответствует вам? Или вам удается сохранять форму без особых проблем?
Фото на превью blogilates / instagram