Этот скульптор создает работы с помощью бензопилы

Скульптор из Германии Юрген Лингл-Ребетез (Jürgen Lingl-Rebetez) начинал как живописец, но со временем стал работать с древесиной и превратился в настоящего мастера по дереву. Его брутальные работы, сделанные с помощью бензопилы, одновременно грубы и наполнены легкостью и динамикой: кажется, вот-вот герои сделают прыжок на зрителя. Штрихи красками добавляют персонажам животной силы и экспрессии.

Скульптуры Юргена находятся во многих общественных и частных коллекциях в Европе, США, Австралии, Сингапуре.

AdMe.ru восхищается работами мастера и предлагает вам почувствовать настоящую животную страсть дикой природы.

Источник lingl-sculpture
Фото на превью lingl-sculpture

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4 Комментарии
  • 20 февраля 2017
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  • 938

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