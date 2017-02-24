Художник превратил арабские слова в симпатичные иллюстрации
Махмуд Таммам (Mahmoud Tammam) — иллюстратор и графический дизайнер из Египта. Он превращает арабские буквы в животных, фрукты, дома и кусочки пейзажей. При этом сохраняет значения слов, которых всего Махмуд проиллюстрировал 40.
Нам в AdMe.ru интересны такие проекты, поэтому мы выбрали самые любопытные работы и надеемся, что вы откроете что-то новое для себя в арабском языке.
Источник behance, mt_designs_
Фото на превью Mahmoud Tammam
По материалам boredpanda