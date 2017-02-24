Художник превратил арабские слова в симпатичные иллюстрации

Махмуд Таммам (Mahmoud Tammam) — иллюстратор и графический дизайнер из Египта. Он превращает арабские буквы в животных, фрукты, дома и кусочки пейзажей. При этом сохраняет значения слов, которых всего Махмуд проиллюстрировал 40.

Нам в AdMe.ru интересны такие проекты, поэтому мы выбрали самые любопытные работы и надеемся, что вы откроете что-то новое для себя в арабском языке.

Источник behance, mt_designs_
Фото на превью Mahmoud Tammam
По материалам boredpanda

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1 Комментарии
  • 24 февраля 2017
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  • 1517

Охренифигительно!

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