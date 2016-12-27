Этот художник мастерски передает характер людей через их мультяшные копии

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Роберт ДеДжизус (Robert DeJesus) — талантливый американский художник-самоучка, известный иллюстратор, аниматор и писатель. А еще он обожает творить волшебство: каждый день он получает множество портретов от незнакомцев, которых затем превращает в настоящих мультяшек.

Получается потрясающе, а все потому, что в каждом человеке художник находит уникальные особенности и черты характера, которые с ловкостью передает в своих рисунках. А вы бы хотели себе такой портрет?