Этот художник мастерски передает характер людей через их мультяшные копии

Роберт ДеДжизус (Robert DeJesus) — талантливый американский художник-самоучка, известный иллюстратор, аниматор и писатель. А еще он обожает творить волшебство: каждый день он получает множество портретов от незнакомцев, которых затем превращает в настоящих мультяшек.

Получается потрясающе, а все потому, что в каждом человеке художник находит уникальные особенности и черты характера, которые с ловкостью передает в своих рисунках. А вы бы хотели себе такой портрет?

Источник banzchan.deviantart ,
The Art of Robert DeJesus
Фото на превью THE ART OF ROBERT DEJESUS
По материалам boredpanda

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18 Комментарии

Очень динамично, пафосно и мурашчато.

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