Эти 13 портретов девочек пробирают совсем не по-детски

Австрийский и ирландский художник и фотограф Готфрид Хельнвайн (Gottfried Helnwein) известен своими провокационными и неоднозначными картинами, фотографиями и инсталляциями. В центре его работ — социальные и политические проблемы, а также сложные моменты недавней истории. Основная метафора его творчества заключена в образе ребенка, часто раненого — морально или физически.

Мы в AdMe.ru долго вглядывались в работы Хельнвайна, перевели дух и теперь показываем вам.

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А вы можете представить, что человек, создавший эти детские портреты, оформил обложку альбома для группы Rammstein и работал с Мэрилином Мэнсоном?

Фото на превью gottfriedhelnwein/Instagram

9 На склад!
5 Комментарии
  • 14 ноября 2017
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  • 23876

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