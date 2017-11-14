Эти 13 портретов девочек пробирают совсем не по-детски
Австрийский и ирландский художник и фотограф Готфрид Хельнвайн (Gottfried Helnwein) известен своими провокационными и неоднозначными картинами, фотографиями и инсталляциями. В центре его работ — социальные и политические проблемы, а также сложные моменты недавней истории. Основная метафора его творчества заключена в образе ребенка, часто раненого — морально или физически.
Мы в AdMe.ru долго вглядывались в работы Хельнвайна, перевели дух и теперь показываем вам.
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А вы можете представить, что человек, создавший эти детские портреты, оформил обложку альбома для группы Rammstein и работал с Мэрилином Мэнсоном?
Фото на превью gottfriedhelnwein/Instagram