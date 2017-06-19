Эта нейросеть превращает наброски в реалистичные портреты

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Весть о сервисе pix2pix разлетелась по всему миру, и мы в AdMe.ru не остались в стороне. Интересна эта нейросеть тем, что она умеет распознавать лица по наброскам пользователей и превращать их в реалистичные портреты. Это в идеале. Создатели в качестве примера приводят этот очень и очень впечатляющий вариант.

Но оказалось, что сервису еще далеко до совершенства и результат сильно зависит от способностей художника. Это подтверждают многочисленные «шедевры», которые люди выкладывают в сеть. Глядя на них, хочется то ли смеяться, то ли плакать от страха. Мы в редакции, конечно, не смогли отказать себе в удовольствии тоже нарисовать кого-нибудь. В итоге мы поняли, что внутренний художник в каждом из нас спит. И ему снятся кошмары.

Нам стало интересно, возможно ли вообще нарисовать красивые портреты, которые были бы похожи на настоящих людей. И, надо сказать, некоторые примеры были довольно симпатичными. Смотрите сами.

Здесь вы можете тоже попробовать себя в качестве художника-портретиста. Делитесь своими шедеврами в комментариях, нам очень интересно!