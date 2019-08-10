Эстетический ликбез: 8 характеристик, которые помогут понять, что перед вами картина в стиле импрессионизма

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Слово «импрессионизм» знакомо практически всем, даже далеким от искусства людям. Мы любуемся работами художников в музее, но не всегда понимаем, что же представляет из себя это направление в живописи.

AdMe.ru решил разобраться в картинах импрессионистов и предлагает вам научиться отличать это течение в живописи от всех остальных. В конце статьи вас ждет бонус.

Когда и почему появился импрессионизм

В XIX веке в Европе ведущую роль играли неоклассицизм и Академия изящных искусств, которая всячески способствовала его процветанию в обществе. Произведения любимцев Академии были всегда безупречно и профессионально выполнены, но часто их невозможно было различить между собой. У многих подобный глянцевый подход вызывал утомление и скуку, и в культурной среде назревали перемены.Тогда же Париж, переживший многочисленные революции и войны, был кардинально изменен своим знаменитым градоначальником бароном Османом. Население столицы увеличилось вдвое за 20 лет, город стал мегаполисом. Это было бурное время метаморфоз, они не могли не повлиять на начинающих художников. Что писать художникам, определял Салон — ежегодная выставка картин, жюри которой придерживалось консервативных взглядов. Вскоре появился Салон отверженных, где появлялись работы, не прошедшие суд жюри, поскольку их авторы отошли от традиций классицизма. Именно там прошла первая выставка работ Мане, Ренуара, Моне, Сислея, Дега, Писсаро и Моризо, с легкой руки журналиста получившая название «Выставка импрессионистов».

Что отличает импрессионизм от всех остальных течений

1. Все картины написаны мелкими, но густыми мазками чистых красок. Сравните

Художники смешивали краски не на палитре, а сразу на картине. Такой подход позволял цветовым контрастам звучать более звонко, что предоставляет возможность глазу самого зрителя синтезировать цвета на небольшом расстоянии от картины.

2. Свет — главный в картине. Ему подчинены и сюжетная канва, и персонажи

До импрессионистов художники избегали яркого солнечного света, поскольку он меняет очертания предметов, их цвет, лишает их материальности.

3. Все световые явления передаются через противопоставление холодных и теплых тонов

Находясь на открытом воздухе, художники поняли, что предметы, освещенные солнцем, не только сами становились яркими и светоносными, но и обзаводились тенями, которые также имели свою окраску. Освещенные места были теплее, в то время как тени — холоднее. Так, импрессионисты стали использовать два контрастных цвета, которые при взаимодействии на картине могли усиливать друг друга или, наоборот, приглушать.

4. Излюбленная тема — пейзаж с присутствием людей

Мы не найдем в картинах импрессионистов личностных драм и социальных конфликтов, страдающих героев и трагических обстоятельств. Они не были мастерами психологических глубин или философских высот, их не интересовала текущая политическая ситуация. Задачи своего искусства они видели в том, чтобы запечатлевать красоту каждого мгновения как пика гармонии. Это все равно, что в наше время фотографировать пробки на дорогах или людей в супермаркете.

5. На полотнах отсутствует детализация, но при этом все реалистично

Импрессионисты упускали мелкие подробности ради художественной целостности. Они стремились создавать гармоничные полотна, на которых атмосфера, цвет и форма соединяются воедино.

6. Все персонажи находятся в движении, как и большая часть предметов

Мерцающий, вибрирующий, трепетный мир на картинах импрессионистов был призван наиболее точно выразить неуловимый характер мгновения, динамичную подвижность ускользающей действительности. Более того, многие объекты стремятся выйти за пределы полотна. Так создается эффект присутствия зрителя в картине и участия его в сюжете.

7. Картины будто написаны очень быстро

Техника старых мастеров подразумевала многослойное письмо: предварительный рисунок и подмалевок по грунту, а затем долгий процесс нанесения прозрачных слоев лессировки. В результате картина приобретала гладкую поверхность без следов кисти. А задачи, которые ставили перед собой импрессионисты, могла решить только быстрая живопись в один прием, практически без рисунка и светотеневой моделировки, заменяя их работой с красками.

8. Воздух осязаем, его не игнорировали как пустое пространство

Когда мы созерцаем некий объект, то видим его в окружении воздуха и света. Качества этого объекта в нашем восприятии, его цвет, фактура и даже форма, зависят от этой среды. Импрессионистам это открытие понравилось, и они сделали воздух почти осязаемым, а предметы, напротив, этой материальности лишились.

Почему импрессионизм сейчас так популярен

Популярность импрессионизма в наше время обусловлена господством эпохи модернизма с его болезненным восприятием мира, после которого крепкое душевное здоровье и позитивный настрой импрессионистов необходимы как никогда. Кроме того, быстрый мимолетный взгляд художников на пространство и объекты, создающий вечно ускользающий образ мира, близок современному динамичному, постоянно меняющемуся стилю жизни. Также фотографичность видения импрессионистов понятна большинству из нас, поскольку сейчас каждый владелец смартфона сам себе фотограф. Кстати, про группу художников этого течения снят документальный сериал, который позволит лучше узнать их судьбу и творчество.

Бонус: попробуйте себя в роли художника

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