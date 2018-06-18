Есть художники, которым мало своей мастерской. И они выходят на улицы, чтобы взорвать нам мозг

Взгляните на эти шарики. Разве можно поверить в то, что они ненастоящие? А в нарисованную пропасть страшно ступить. Каждая из собранных здесь работ доказывает, что художники живут в параллельной реальности. И иногда приоткрывают ее нам своим творчеством.

AdMe.ru собрал самые впечатляющие примеры стрит-арта от известных художников. Смотрите и удивляйтесь.

Эти шарики нарисованы

Эта стена на самом деле абсолютно плоская

Если смотреть под определенным углом, газон превращается в глобус

Тайная комната открыта

Сложная архитектура

В первый раз лететь так страшно

Катастрофа на самом деле распечатана на холсте

Нарисованная семья уток заставляет замедлить движение у пешеходного перехода

Протечка

Так выглядит бесстрашие

Классики

Один дома

Когда сила искусства сбивает с ног

Пробивая стену

Так и сердечный приступ недолго получить

Взрыв

На этой фотографии только одна машина — настоящая

Бонус: пользователи сети спорят, фотошоп это или нет. А вы как думаете?

Фото на превью tiebig/Imgur

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