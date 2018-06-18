Есть художники, которым мало своей мастерской. И они выходят на улицы, чтобы взорвать нам мозг
Взгляните на эти шарики. Разве можно поверить в то, что они ненастоящие? А в нарисованную пропасть страшно ступить. Каждая из собранных здесь работ доказывает, что художники живут в параллельной реальности. И иногда приоткрывают ее нам своим творчеством.
AdMe.ru собрал самые впечатляющие примеры стрит-арта от известных художников. Смотрите и удивляйтесь.
Эти шарики нарисованы
Эта стена на самом деле абсолютно плоская
Если смотреть под определенным углом, газон превращается в глобус
Тайная комната открыта
Сложная архитектура
В первый раз лететь так страшно
Катастрофа на самом деле распечатана на холсте
Нарисованная семья уток заставляет замедлить движение у пешеходного перехода
Протечка
Так выглядит бесстрашие
Классики
Один дома
Когда сила искусства сбивает с ног
Пробивая стену
Так и сердечный приступ недолго получить
Взрыв
На этой фотографии только одна машина — настоящая
Бонус: пользователи сети спорят, фотошоп это или нет. А вы как думаете?
Фото на превью tiebig/Imgur