Есть 13 типов людей при решении проблем. Найдите себя среди них
Каждый из нас по-разному справляется с трындецом, который периодически приходит в нашу жизнь. Одни — гордо и молча, другие — с рыданиями и криком, а третьи — и вовсе с песнями и плясками.
Мы в AdMe.ru разделили всех людей, решающих свои проблемы, на 13 типов. Узнайте среди них себя.
Оптимист
Пессимист
Реалист
Пофигист
Буддист
Финансист
Ходячая катастрофа
Меломан
Советчик
Шаман
Борец
Мистер «Все нормально»
Гастрономист
Нашли себя в списке? Если нет, опишите нам свой тип личности, который вы проявляете в борьбе с проблемами.
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru