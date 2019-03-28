Если существует ленивец, то должны быть звери и для других смертных грехов
Все мы знаем, что существует 7 смертных грехов. Но если включить фантазию, связать ее с нашей повседневной жизнью и добавить юмора, то можно вспомнить много других «проступков». И сегодняшние иллюстрации как раз о них.
Мы в AdMe.ru представили эти грехи в виде 15 животных и уверены, что это лишь малая часть, которую вы дополните своими комментариями.
Гордынец
Похотливец
Завистливец
Страдалец
Блудец
Алчнец
Гневец
Чревоугодец
Ленивец
Неперезвонец
Опоздалец
Комментоблудец
Брендоугодец
Рюкзасранец
Сериалобесец
Кого еще вы бы добавили в этот список?
Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru