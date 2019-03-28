Если существует ленивец, то должны быть звери и для других смертных грехов

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Все мы знаем, что существует 7 смертных грехов. Но если включить фантазию, связать ее с нашей повседневной жизнью и добавить юмора, то можно вспомнить много других «проступков». И сегодняшние иллюстрации как раз о них.

Мы в AdMe.ru представили эти грехи в виде 15 животных и уверены, что это лишь малая часть, которую вы дополните своими комментариями.

Гордынец

Похотливец

Завистливец

Страдалец

Блудец

Алчнец

Гневец

Чревоугодец

Ленивец

Неперезвонец

Опоздалец

Комментоблудец

Брендоугодец

Рюкзасранец

Сериалобесец

Кого еще вы бы добавили в этот список?

Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru

  • 34
    2
  • 44
  • 123
  • 8.8k

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