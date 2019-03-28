Если существует ленивец, то должны быть звери и для других смертных грехов

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Все мы знаем, что существует 7 смертных грехов. Но если включить фантазию, связать ее с нашей повседневной жизнью и добавить юмора, то можно вспомнить много других «проступков». И сегодняшние иллюстрации как раз о них.