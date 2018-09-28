Если бы за косплей давали «Оскар», то простая студентка из Техаса была бы номинирована дважды, а то и трижды
Эту девушку зовут Жасмин, она студентка и живет в Техасе. На досуге перевоплощается (и делает это мастерски) в самые нетривиальные персонажи как мультиков, так и фильмов. В своем инстаграме косплейщица выкладывает наиболее удачные варианты, а мы с удовольствием покажем самые крутые ее образы.
Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться фантазии и мастерству девушки, а вам предлагаем написать нам в комментариях, какой из ее образов вам показался самым классным.
Джунипер Ли из «Жизни и приключений Джунипер Ли»
Миссандея из «Игры престолов»
Домино из «Дэдпула-2»
Гамора из вселенной Marvel
Булма из «Жемчуга дракона»
Чел из «Дороги на Эльдорадо»
Аллура из «Вольтрона...»
Эсмеральда из «Горбуна из Нотр-Дама»
Сэм из «Дэнни-призрака»
Жасмин из «Аладдина»
Роксана из «Каникул Гуфи»
Шторм из вселенной Marvel
Нани из «Лило и Стича»
Фото на превью uniquesora / instagram