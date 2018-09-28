Если бы за косплей давали «Оскар», то простая студентка из Техаса была бы номинирована дважды, а то и трижды

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Эту девушку зовут Жасмин, она студентка и живет в Техасе. На досуге перевоплощается (и делает это мастерски) в самые нетривиальные персонажи как мультиков, так и фильмов. В своем инстаграме косплейщица выкладывает наиболее удачные варианты, а мы с удовольствием покажем самые крутые ее образы.

Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться фантазии и мастерству девушки, а вам предлагаем написать нам в комментариях, какой из ее образов вам показался самым классным.

Джунипер Ли из «Жизни и приключений Джунипер Ли»

Миссандея из «Игры престолов»

Домино из «Дэдпула-2»

Гамора из вселенной Marvel

Булма из «Жемчуга дракона»

Чел из «Дороги на Эльдорадо»

Аллура из «Вольтрона...»

Эсмеральда из «Горбуна из Нотр-Дама»

Сэм из «Дэнни-призрака»

Жасмин из «Аладдина»

Роксана из «Каникул Гуфи»

Шторм из вселенной Marvel

Нани из «Лило и Стича»