Если бы параллельная реальность существовала, то вот 22 примера того, какой бы она была

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Это кажется невероятным, но многие физики считают, что где-то там во Вселенной существует некий параллельный мир, в котором почти все так же, как у нас. А пока они ищут доказательства, художники пофантазировали на эту тему и показали свое видение мира, где все перевернуто с ног на голову.

AdMe.ru собрал 24 иллюстрации о реальности, в которой все наоборот. А в конце вас ждет доказательство того, что мы уже находимся одной ногой в параллельном мире.