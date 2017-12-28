Если бы параллельная реальность существовала, то вот 22 примера того, какой бы она была
Это кажется невероятным, но многие физики считают, что где-то там во Вселенной существует некий параллельный мир, в котором почти все так же, как у нас. А пока они ищут доказательства, художники пофантазировали на эту тему и показали свое видение мира, где все перевернуто с ног на голову.
AdMe.ru собрал 24 иллюстрации о реальности, в которой все наоборот. А в конце вас ждет доказательство того, что мы уже находимся одной ногой в параллельном мире.
1. Ножки и ручки в панировке
2. Магия денежной феи
3. Батарейки заряжаются
4. Знакомое чувство
5. Тактические учения
6. Аэрариум
7. Водные забавы
8. «Спокойно, людишки, спокойно!»
9. «Гаденыши!»
10. Мстители
11. «Не урони, не урони!»
12. Неопознанная летающая корова
13. «Ой, мои любимые!»
14. «Зачем он это делает?!»
15. «Не буди во мне зверя!»
16. Такой вот кулер
17. Анорексичка
18. Жестокий бой
19. Развивает мелкую моторику
20. Новый протез
21. Стоит только включить свет...
22. С Рождеством!
Бонус: мы уже почти в параллельном мире
Фото на превью ennokni.deviantart, lmagenParalela / twitter