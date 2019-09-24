Если бы наши питомцы могли говорить, они бы выясняли отношения похлеще нашего
Те, у кого хоть раз было домашнее животное, знают: у каждого из них свой характер, и показывают они свои эмоции не хуже нас. Вот только говорить на нашем языке они не умеют, поэтому мы сами додумываем в голове, что они хотели бы нам сказать. Сегодняшние иллюстрации как раз о том, как бы выглядели наши диалоги и совместная жизнь, умей питомцы разговаривать.
Мы в AdMe.ru обожаем братьев наших меньших и с удовольствием прожили бы пусть даже всего один день, в который у нас была бы возможность пообщаться с ними.
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А у вас есть фотографии того, как демонстрирует обиду ваш питомец?
Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru