27 работ эквадорского дизайнера, гениальных в своей простоте
Талантливый веб-дизайнер и график Хавьер Перес (Javier Pérez) из Эквадора в своем инстаграм-аккаунте @cintascotch выкладывает работы, одновременно простые и завораживающие. Не верите? Тогда посмотрите нашу статью, где мы собрали для вас 27 самых интересных его творений.
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А что вам понравилось больше всего?
Фото на превью cintascotch / instagram, cintascotch / instagram