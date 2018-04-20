27 работ эквадорского дизайнера, гениальных в своей простоте

Талантливый веб-дизайнер и график Хавьер Перес (Javier Pérez) из Эквадора в своем инстаграм-аккаунте @cintascotch выкладывает работы, одновременно простые и завораживающие. Не верите? Тогда посмотрите нашу статью, где мы собрали для вас 27 самых интересных его творений.

AdMe.ru предлагает вам отложить на время свои дела и погрузиться в волшебство.

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А что вам понравилось больше всего?

Фото на превью cintascotch / instagram, cintascotch / instagram

10 На склад!
0 Комментарии
  • 20 апреля 2018
  • 5735

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