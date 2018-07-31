Двое художников вместе создают комиксы, в которых минимум слов и максимум любви

Под псевдонимом Sundae Kids трудятся двое художников из Бангкока, которые обожают искусство и вместе создают невероятно милые комиксы о любви и отношениях. В их работах совсем немного слов, но зато море эмоций и настоящих чувств, которые посчастливилось испытать всем, кто хоть раз был взаимно влюблен.

Однако некоторым читателям комиксы иллюстраторов могут показаться слишком сладкими, а вот у остальных случится с ними любовь с первого взгляда. Чтобы вынести окончательный вердикт, эту статью определенно стоит пролистать до конца. Заодно можно зарядить свой мимиметр и вспомнить о том, как прекрасно быть влюбленным.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию 15 чертовски милых иллюстраций от талантливых художников. Больше трогательных работ можно увидеть на их страничке в инстаграме и фейсбуке.

1.

2.

3.

4.

«Какой, вы говорите, сегодня день?»

5.

«Моя любовь — это подарок, который ты не можешь вернуть в магазин».

6.

«Еще один День святого Валентина рядом с тобой».

7.

8.

9.

10.

11.

«Проведите День святого Валентина с вашей настоящей любовью».

12.

«Ты меня не знаешь, но я поздравляю тебя с Днем святого Валентина».

13.

14.

15.

Кстати, авторы не предают огласке свои отношения, но после просмотра комиксов у нас есть кое-какие подозрения на этот счет. А у вас?

Фото на превью sundaekids/instagram

18 На склад!
0 Комментарии
  • 31 июля 2018
  • 6913

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!