Двое художников вместе создают комиксы, в которых минимум слов и максимум любви
Под псевдонимом Sundae Kids трудятся двое художников из Бангкока, которые обожают искусство и вместе создают невероятно милые комиксы о любви и отношениях. В их работах совсем немного слов, но зато море эмоций и настоящих чувств, которые посчастливилось испытать всем, кто хоть раз был взаимно влюблен.
Однако некоторым читателям комиксы иллюстраторов могут показаться слишком сладкими, а вот у остальных случится с ними любовь с первого взгляда. Чтобы вынести окончательный вердикт, эту статью определенно стоит пролистать до конца. Заодно можно зарядить свой мимиметр и вспомнить о том, как прекрасно быть влюбленным.
AdMe.ru предлагает вашему вниманию 15 чертовски милых иллюстраций от талантливых художников. Больше трогательных работ можно увидеть на их страничке в инстаграме и фейсбуке.
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«Какой, вы говорите, сегодня день?»
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«Моя любовь — это подарок, который ты не можешь вернуть в магазин».
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«Еще один День святого Валентина рядом с тобой».
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«Проведите День святого Валентина с вашей настоящей любовью».
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«Ты меня не знаешь, но я поздравляю тебя с Днем святого Валентина».
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Кстати, авторы не предают огласке свои отношения, но после просмотра комиксов у нас есть кое-какие подозрения на этот счет. А у вас?
Фото на превью sundaekids/instagram