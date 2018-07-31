Двое художников вместе создают комиксы, в которых минимум слов и максимум любви

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Под псевдонимом Sundae Kids трудятся двое художников из Бангкока, которые обожают искусство и вместе создают невероятно милые комиксы о любви и отношениях. В их работах совсем немного слов, но зато море эмоций и настоящих чувств, которые посчастливилось испытать всем, кто хоть раз был взаимно влюблен.

Однако некоторым читателям комиксы иллюстраторов могут показаться слишком сладкими, а вот у остальных случится с ними любовь с первого взгляда. Чтобы вынести окончательный вердикт, эту статью определенно стоит пролистать до конца. Заодно можно зарядить свой мимиметр и вспомнить о том, как прекрасно быть влюбленным.