Посмотрите, как много мы можем сделать друг для друга, стоит только захотеть

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Иногда одна небольшая деталь способна запустить эффект бабочки и принести большие перемены. Кто знает, как сложатся события, если изменить хотя бы свое отношение к ним.

Мы в AdMe.ru любим добрые истории, которые сами по себе способны поднять настроение и сделать мир немного лучше, и хотим познакомить вас с одной из них.

Однажды утром, в обычный вторник, у одной девушки произошло чудо, за которым началась цепь удивительных событий

Она была в восторге от цветка и поехала на работу в прекрасном расположении духа, не замечая ничего вокруг

Не каждый день орхидеи зацветают, так что этот был особенный, и наша героиня решила быть чуточку добрее

Теплые слова не оставили мужчину равнодушным, и он не заметил, как сам напитался добротой

Услышав такое предложение, женщина сразу забыла о своих заботах и хлопотах — так тепло ей стало на душе

Придя на работу в прекрасном настроении, она захотела скрасить чей-то день

Старушка получила свою порцию внимания, заботы и решила сегодня привычное бурчание заменить комплиментами

Цепочка доброты продолжала работать, и теперь у вечно занятой барышни откуда ни возьмись появилось время, чтобы помочь своему коллеге

Как вы уже, наверное, догадались, после работы он поспешил домой — обрадовать свою возлюбленную

Одни верят в приметы, другие — нет, ну а мы верим в круговорот добра. С вами когда-нибудь происходило нечто подобное? Поделитесь, нам очень интересно.