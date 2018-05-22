Дизайнеры создали алфавит, в котором каждая буква олицетворяет известного художника. Догадаетесь, где кто?
Иногда художники вдохновляют своих коллег на создание оригинальных произведений искусства. Так случилось и с командой дизайнеров из Испании CESS, которые, вдохновившись мастерами кисти и холста XIX-XXI веков, создали уникальный алфавит, каждая буква которого представлена в неповторимом стиле определенного деятеля искусств. Сможете угадать, кому «принадлежит» та или иная буква?
AdMe.ru составил тест, который поможет вам понять, насколько вы разбираетесь в живописи и дизайне и, может быть, открыть для себя новое имя. А в конце вас ждет бонус, который даст возможность стать настоящим знатоком.
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Бонус
Даже если вы сумели распознать стиль всех художников, то, возможно, вам будет интересно узнать о них что-то новое. А если многие стали для вас открытием, то вы можете познакомиться с художниками и их работами, вдохновившими дизайнеров на создание алфавита.
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Фото на превью The Artphabet/CESS, The Artphabet/CESS