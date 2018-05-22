Дизайнеры создали алфавит, в котором каждая буква олицетворяет известного художника. Догадаетесь, где кто?

Иногда художники вдохновляют своих коллег на создание оригинальных произведений искусства. Так случилось и с командой дизайнеров из Испании CESS, которые, вдохновившись мастерами кисти и холста XIX-XXI веков, создали уникальный алфавит, каждая буква которого представлена в неповторимом стиле определенного деятеля искусств. Сможете угадать, кому «принадлежит» та или иная буква?

AdMe.ru составил тест, который поможет вам понять, насколько вы разбираетесь в живописи и дизайне и, может быть, открыть для себя новое имя. А в конце вас ждет бонус, который даст возможность стать настоящим знатоком.

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© The Artphabet/CESS   © Polaris/East News  

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© The Artphabet/CESS   © LYDIA and her SALAD DAYS/wikipedia  

3.

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© The Artphabet/CESS   © 未知上傳者/Public Domain/wikipedia  

4.

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© The Artphabet/CESS   © Photoshot/REPORTER/East News  

5.

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© The Artphabet/CESS   © Hans Peter/wikipedia  

6.

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© The Artphabet/CESS   © East News  

7.

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© The Artphabet/CESS   © Pablo Audouard Deglaire/Public Domain/wikipedia  

8.

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© The Artphabet/CESS   © Polaris/East News  

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© The Artphabet/CESS   © Whgler/wikipedia  

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© AFP/EAST NEWS  

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© The Artphabet/CESS   © East News  

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© East News   © East News  

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© The Artphabet/CESS   © East News  

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© The Artphabet/CESS   © East News  

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© The Artphabet/CESS   © Okuda San Miguel/facebook  

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© The Artphabet/CESS   © ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK/East News  

17.

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© The Artphabet/CESS   © Polaris/East News  

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© The Artphabet/CESS   © East News  

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© The Artphabet/CESS   © Roger Higgins, World Telegram staff photographer/Public Domain/wikipedia  

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© The Artphabet/CESS   © Sodacan/wikipedia  

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© The Artphabet/CESS   © Carl Van Vechten Photographs/Public Domain/wikipedia  

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© The Artphabet/CESS   © Unknown Autor/wikipedia  

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© ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK/East News  

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© The Artphabet/CESS   © Michael Griesgraber/facebook  

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© The Artphabet/CESS   © 大臣官房人事課/wikimedia  

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© The Artphabet/CESS   © East News  

Бонус

Даже если вы сумели распознать стиль всех художников, то, возможно, вам будет интересно узнать о них что-то новое. А если многие стали для вас открытием, то вы можете познакомиться с художниками и их работами, вдохновившими дизайнеров на создание алфавита.

Подсказка: в Википедии есть возможность читать статью на любом языке, который можно выбрать в колонке слева.

Фото на превью The Artphabet/CESS, The Artphabet/CESS

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