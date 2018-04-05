Дизайнеры с помощью компьютерной графики показали, как выглядели 7 архитектурных шедевров древности

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На протяжении тысячелетий человеческая цивилизация создавала множество величественных архитектурных памятников. Увы, но полюбоваться на большинство из них ныне невозможно, а другие дошли до нас в плачевном виде. Чтобы это исправить, дизайнеры студии NeoMam представили, как могли бы выглядеть знаковые достопримечательности по всему миру после полной реконструкции.

AdMe.ru предлагает вам оценить труд дизайнеров и полюбоваться на сочетание древней архитектурной эстетики с новейшими достижениями цифровой мысли. А в конце вас ждет интересный бонус, который покажет, какой скачок сделали технологии за 10–15 лет.

Парфенон (Греция, Афины, 432 г. до н. э.)

Парфенон дошел до наших дней лишь частично уцелевшим. Большая часть его барельефов и скульптур была вывезена и хранится в музеях мира, а стены и колонны не раз страдали от войн и разрушений. Сейчас ведется восстановление памятника, но эта кропотливая работа требует много времени и колоссальных финансовых вложений.

Пирамида Нохоч Мул (Мексика)

Нохоч Мул находится в городе Коба — одном из крупнейших городов майя. Самая большая пирамида достигает в высоту 42 метра, а к ее вершине ведут 120 ступеней. На вершине предполагалось ритуальное помещение с алтарем. Туристам в настоящий момент открыта для посещения небольшая часть построек ввиду нехватки у мексиканского правительства денежных средств на реконструкцию руин.

Храм Юпитера (Италия, Помпеи, 150 г. до н. э.)

Храм Юпитера был главным храмом в Помпеях. В древности его украшали многочисленные фрески и статуи богов. Голова бога Юпитера до сих пор хранится среди руин храма. Здание сильно пострадало от землетрясения 62 года и еще ремонтировалось, когда в 79 году проснулся Везувий, похоронив Помпеи под толщей вулканической пыли. Остатки раскопанного храма можно увидеть в Помпеях сегодня.

Вал Адриана (Англия, Нортумберленд, 100 г. н. э.)

Вал Адриана — это часть римских оборонительных сооружений, которые были возведены римлянами после завоевания Британии. В настоящее время неплохо сохранившиеся развалины фортов еще можно видеть в Нортумберленде около Хаусстедса, Грейт-Честерса и Виндоланды.

Луксорский храм (Египет, Луксор, 1380 г. до н. э.)

Основная часть храма была построена в XIV веке до н. э. во времена царствования фараона Аменхотепа III, который посвятил его богу Амон-Ра, его жене Мут и сыну Хонсу. Храм стал воплощением эпохи Нового царства, но постепенно приходил в упадок и почти полностью оказался погребен под толщей песка. Лишь в середине XIX века ученые начали откапывать древнеегипетский храм, и раскопки продолжаются до сих пор.

Пирамида Солнца (Мексика, Теотиуакан, 150 г. н. э.)

Пирамида Солнца, построенная около 150 года н. э., — это величественное сооружение в Теотиуакане — городе майя. Пирамида представляет собой 5-ярусное строение с плоской вершиной, на которой стоял когда-то небольшой храм. Ее высота почти 64,5 метра, но деревянный храм, конечно, не сохранился. Судя по всему, пирамида имела очень важное сакральное значение для жителей города. С ее вершины можно увидеть весь масштабный город майя.

Площадь Торре-Арджентина (Италия, Рим, 101 г. до н. э.)

Эта римская площадь долго скрывала свои секреты. Лишь в 1920-е годы во время раскопок здесь обнаружили остатки четырех храмов IV–II вв. до н. э. и остатки общественных учреждений — театра, цирка, сенатской курии. Именно здесь (в курии Помпеи) был убит Юлий Цезарь, о чем свидетельствует найденный памятный знак.

Бонус: исторические постройки в компьютерной игре

Создатели известной компьютерной стратегии Civilization IV еще в 2005 году «восстановили» исторические постройки разных времен и народов. Небольшие ролики использовались в игре в качестве заставок.