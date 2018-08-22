Дизайнеры отправили известных персонажей в Россию, и всем кинолюбителям стоит посмотреть, что из этого вышло

2D Among Us — российский арт-проект, участники которого создают новую реальность: используя фотошоп, они переносят персонажей из известных фильмов в суровые российские будни. Оригинальные коллажи отдают легкой иронией и предлагают свежий взгляд на окружающую действительность.

Нам в AdMe.ru понравились работы 2D Among Us, так что мы предлагаем и вам взглянуть на то, что ожидает популярных киногероев на просторах России.

1. Время приключений

2. Шерлок

3. Теория Большого взрыва

4. Гарри Поттер и тайная комната

5. Русалочка

6. Игра престолов

7. Во все тяжкие

8. Том и Джерри

9. Дэдпул

10. Один дома

11. История игрушек

12. Настоящий детектив

13. Южный парк

14. Твин Пикс

15. Друзья

16. 1+1

17. Царь горы

18. Простоквашино

19. Мой сосед Тоторо

20. «Унесенные призраками»

21. Изгой

22. Вечное сияние чистого разума

23. Волк с Уолл-стрит

24. Годзилла

25. Интерстеллар

Как вы думаете, персонажи какого фильма смотрятся по-настоящему гармонично в российской реальности?

Фото на превью 2d_here / Instagram

21 На склад!
20 Комментарии
  • 22 августа 2018
  • 20
  • 8970

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