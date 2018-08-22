Дизайнеры отправили известных персонажей в Россию, и всем кинолюбителям стоит посмотреть, что из этого вышло
2D Among Us — российский арт-проект, участники которого создают новую реальность: используя фотошоп, они переносят персонажей из известных фильмов в суровые российские будни. Оригинальные коллажи отдают легкой иронией и предлагают свежий взгляд на окружающую действительность.
Нам в AdMe.ru понравились работы 2D Among Us, так что мы предлагаем и вам взглянуть на то, что ожидает популярных киногероев на просторах России.
1. Время приключений
2. Шерлок
3. Теория Большого взрыва
4. Гарри Поттер и тайная комната
5. Русалочка
6. Игра престолов
7. Во все тяжкие
8. Том и Джерри
9. Дэдпул
10. Один дома
11. История игрушек
12. Настоящий детектив
13. Южный парк
14. Твин Пикс
15. Друзья
16. 1+1
17. Царь горы
18. Простоквашино
19. Мой сосед Тоторо
20. «Унесенные призраками»
21. Изгой
22. Вечное сияние чистого разума
23. Волк с Уолл-стрит
24. Годзилла
25. Интерстеллар
Как вы думаете, персонажи какого фильма смотрятся по-настоящему гармонично в российской реальности?
Фото на превью 2d_here / Instagram