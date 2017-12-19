Дизайнер рисует постеры о женской физиологии, которые слишком красивы для кабинета врача

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Дизайнер Дженна Вибе (Jenna Wiebe) выбрала необычную форму для творчества: она рисует плакаты о физиологии, но они совсем не похожи на те, что мы видим в кабинете врача. Как говорит сама девушка, она использует дизайн, чтобы просвещать и вдохновлять женщин на самопознание и любовь к себе. Нас в AdMe.ru впечатлил подход Дженны к творчеству, и сегодня мы знакомим вас с ее серией плакатов «Duvet Days».

Дженна родилась в Тэгу (Южная Корея), но в 3 года мама отдала ее в приемную семью, т. к. она ушла от деспотичного мужа и, как ни старалась, не смогла одна растить ребенка.

Девочку удочерила пара из Канады, и так Дженна обрела не только новых родителей и двух братьев и сестру, но и новую культуру и язык. О приемной семье девушка говорит с большой теплотой: они не только подарили ей любовь, но и поддержку во всем, в том числе и в творчестве — Дженна занималась рисованием, гимнастикой и балетом.

Будучи взрослой, Дженна пережила сексуальное и домашнее насилие. Этот тяжелый опыт привел к депрессии, но девушка смогла преодолеть ее с помощью терапии, чтобы вновь обрести себя и любовь к жизни.

Сегодня Дженна счастлива с любимым человеком, недавно родила дочь и занимается проектом «Duvet Days» в поддержку переживших сексуальное и домашнее насилие.

Duvet day — дополнительный выходной день, предоставляемый работнику в США и Великобритании. Это не больничный, а просто день, чтобы отдохнуть, восстановить равновесие и заняться своим самочувствием.

Своим проектом Дженна хочет помочь женщинам больше узнать о себе, вновь научиться принимать и любить себя и окружающих. Постеры о физиологии — одна из составляющих «Duvet Days».

Дженна рисует плакаты, посвященные не только женской, но и мужской физиологии. Она считает, что красота есть в анатомии каждого, и любой человек, независимо от пола, должен знать свое тело. Вы можете ближе познакомиться с работами Дженны в ее магазине DesignsByDuvetDays.com, на сайте DuvetDays.org или в сообществе на фейсбуке @DesignsByDuvetDays.