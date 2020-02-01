Дизайнер показала, как выглядели бы исторические личности, если бы жили в наше время

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Представление о внешности людей, живших в прошлые времена, складывается у нас по их портретам и статуям. Графический дизайнер и любитель истории Бекка Саладин решила объединить свою профессию с увлечением и показывает, как выглядели бы знаменитые персоны прошлого, если бы жили в наше время.