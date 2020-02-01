Дизайнер показала, как выглядели бы исторические личности, если бы жили в наше время

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Представление о внешности людей, живших в прошлые времена, складывается у нас по их портретам и статуям. Графический дизайнер и любитель истории Бекка Саладин решила объединить свою профессию с увлечением и показывает, как выглядели бы знаменитые персоны прошлого, если бы жили в наше время.

Мы в AdMe.ru долго рассматривали работы этой талантливой художницы и хотим показать их вам.

1. Нефертити

2. Елизавета I

3. Гай Юлий Цезарь

4. Цезарь в молодости

5. Агрипина Младшая, сестра Цезаря и мать императора Нерона

6. Мария-Антуанетта

7. Анна Болейн

8. Бенджамин Франклин

9. Джоконда

10. Джейн Остин

11. Авраам Линкольн

12. Королева Виктория

13. Принц Альберт

14. Анастасия Романова

15. Людовик XV

16. Наполеон I Бонапарт

17. Графиня Дюбарри

18. Генрих VIII Тюдор

19. Александр Македонский

20. Клеопатра

Как считаете, получилось у художницы воссоздать образы этих знаменитых личностей прошлого в современном мире?

Фото на превью royalty_now_ / instagram

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