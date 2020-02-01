Дизайнер показала, как выглядели бы исторические личности, если бы жили в наше время
Представление о внешности людей, живших в прошлые времена, складывается у нас по их портретам и статуям. Графический дизайнер и любитель истории Бекка Саладин решила объединить свою профессию с увлечением и показывает, как выглядели бы знаменитые персоны прошлого, если бы жили в наше время.
Мы в AdMe.ru долго рассматривали работы этой талантливой художницы и хотим показать их вам.
1. Нефертити
2. Елизавета I
3. Гай Юлий Цезарь
4. Цезарь в молодости
5. Агрипина Младшая, сестра Цезаря и мать императора Нерона
6. Мария-Антуанетта
7. Анна Болейн
8. Бенджамин Франклин
9. Джоконда
10. Джейн Остин
11. Авраам Линкольн
12. Королева Виктория
13. Принц Альберт
14. Анастасия Романова
15. Людовик XV
16. Наполеон I Бонапарт
17. Графиня Дюбарри
18. Генрих VIII Тюдор
19. Александр Македонский
20. Клеопатра
Как считаете, получилось у художницы воссоздать образы этих знаменитых личностей прошлого в современном мире?
Фото на превью royalty_now_ / instagram