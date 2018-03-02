Дизайнер из Франции шьет нереальные платья, которые будто сходят со страниц волшебных сказок
Модельер из Франции Сильви Факон (Sylvie Facon) известна благодаря своим платьям, с помощью которых она демонстрирует красоту обычных предметов. Так, один из ее нарядов сшит из переплетов и страниц старых книг, а другое платье создано из скрипки и листов нотной тетради. Ну а изюминкой ее коллекции является платье, создание которого посвящено архитектуре старого французского города.
AdMe.ru не смог пройти мимо этой изысканной красоты и собрал для вас коллекцию из 15 фотографий нарядов этого талантливого модельера.
А вот и сама Сильви Факон за работой
А какое из этих платьев хотели бы иметь в своем гардеробе вы?