Дизайнер из Франции шьет нереальные платья, которые будто сходят со страниц волшебных сказок

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Модельер из Франции Сильви Факон (Sylvie Facon) известна благодаря своим платьям, с помощью которых она демонстрирует красоту обычных предметов. Так, один из ее нарядов сшит из переплетов и страниц старых книг, а другое платье создано из скрипки и листов нотной тетради. Ну а изюминкой ее коллекции является платье, создание которого посвящено архитектуре старого французского города.

AdMe.ru не смог пройти мимо этой изысканной красоты и собрал для вас коллекцию из 15 фотографий нарядов этого талантливого модельера.

А вот и сама Сильви Факон за работой