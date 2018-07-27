Дизайнер из Флориды делает туфли, которые не отличить от десертов. Среди них есть пара за $ 15 млн

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Американский дизайнер из Орландо (Флорида) Крис Кэмпбелл (Chris Campbell) на протяжении 7 лет занимался разработкой кроссовок, пока однажды ему не пришло в голову изготовить туфли, которые будут выглядеть настолько же съедобными, как и его любимые десерты — мороженое, пончики и торты. Крис признался, что в процессе разработки первых моделей он съел 20 пончиков за пару дней — ради исследовательских целей, ну и ради того, чтобы они не пропали зря. С тех пор прошло несколько лет и неординарная идея дизайнера переросла в успешный бизнес под названием Shoe Bakery, что буквально означает «Обувная пекарня». Туфли-десерты пользуются большой популярностью, так что Крис и его помощники едва успевают их «выпекать». Каждая пара делается вручную, а недавно одну из них продали за $ 15 млн, и на то есть причина.

Редакция AdMe.ru не смогла остаться равнодушной к такому смелому дизайну и предлагает вам оценить талант «обувного кондитера».

Кажется, что их на самом деле испекли

Но, как шутит Крис, если бы туфли сделали из торта, то вы не могли бы в них стоять

Кроме шуток: кое-кто возмущался, что «съедобные», по их мнению, туфли надевают на ноги

Но ведь с одного взгляда трудно понять, что это

То ли кондитерская, то ли все-таки обувной магазин

Поэтому стоит как следует приглядеться к деталям

Большинство моделей выпускаются в разных вариантах — например, с разной высотой каблука

Или платформы, как в этом случае

Также пользуется спросом обувь на плоской подошве, в том числе и для самых маленьких

Кажется, именно ради этих балеток Крис съел кучу пончиков

Но туфли — не единственное, что производит Shoe Bakery

У них также есть сумочки, кошельки и другие аксессуары

Некоторые предметы выходят ограниченной серией — как эта сумка в виде торта «Красный бархат»

А последняя коллекция была вдохновлена мороженым-сэндвичем, которое Крис любил в детстве

Ну и конечно же, не обошлось без единорогов

И не надо ломать голову, какую обувь подобрать к предыдущей сумке

Крис постоянно работает над новым дизайном

Пара таких туфель скоро появится в продаже

По словам дизайнера, он хочет, чтобы у каждой женщины была своя неповторимая вещь, которой больше ни у кого нет

А помогает ему в этом непростом деле любимая жена

Даже среди туфель с одинаковым дизайном нет ни одной идентичной пары, ведь все они декорируются вручную

Некоторые покупательницы заказывают подобные туфли в качестве свадебных

Разумеется, они недешевы, но вполне доступны большинству покупателей

Но есть и исключения: та самая пара за $ 15 млн