Дизайнер из Флориды делает туфли, которые не отличить от десертов. Среди них есть пара за $ 15 млн
Американский дизайнер из Орландо (Флорида) Крис Кэмпбелл (Chris Campbell) на протяжении 7 лет занимался разработкой кроссовок, пока однажды ему не пришло в голову изготовить туфли, которые будут выглядеть настолько же съедобными, как и его любимые десерты — мороженое, пончики и торты.
Крис признался, что в процессе разработки первых моделей он съел 20 пончиков за пару дней — ради исследовательских целей, ну и ради того, чтобы они не пропали зря. С тех пор прошло несколько лет и неординарная идея дизайнера переросла в успешный бизнес под названием Shoe Bakery, что буквально означает «Обувная пекарня».
Туфли-десерты пользуются большой популярностью, так что Крис и его помощники едва успевают их «выпекать». Каждая пара делается вручную, а недавно одну из них продали за $ 15 млн, и на то есть причина.
Редакция AdMe.ru не смогла остаться равнодушной к такому смелому дизайну и предлагает вам оценить талант «обувного кондитера».
Кажется, что их на самом деле испекли
Но, как шутит Крис, если бы туфли сделали из торта, то вы не могли бы в них стоять
Кроме шуток: кое-кто возмущался, что «съедобные», по их мнению, туфли надевают на ноги
Но ведь с одного взгляда трудно понять, что это
То ли кондитерская, то ли все-таки обувной магазин
Поэтому стоит как следует приглядеться к деталям
Большинство моделей выпускаются в разных вариантах — например, с разной высотой каблука
Или платформы, как в этом случае
Также пользуется спросом обувь на плоской подошве, в том числе и для самых маленьких
Кажется, именно ради этих балеток Крис съел кучу пончиков
Но туфли — не единственное, что производит Shoe Bakery
У них также есть сумочки, кошельки и другие аксессуары
Некоторые предметы выходят ограниченной серией — как эта сумка в виде торта «Красный бархат»
А последняя коллекция была вдохновлена мороженым-сэндвичем, которое Крис любил в детстве
Ну и конечно же, не обошлось без единорогов
И не надо ломать голову, какую обувь подобрать к предыдущей сумке
Крис постоянно работает над новым дизайном
Пара таких туфель скоро появится в продаже
По словам дизайнера, он хочет, чтобы у каждой женщины была своя неповторимая вещь, которой больше ни у кого нет
А помогает ему в этом непростом деле любимая жена
Даже среди туфель с одинаковым дизайном нет ни одной идентичной пары, ведь все они декорируются вручную
Некоторые покупательницы заказывают подобные туфли в качестве свадебных
Разумеется, они недешевы, но вполне доступны большинству покупателей
Но есть и исключения: та самая пара за $ 15 млн
Дизайн обуви был выполнен уже знакомой нашим читателям Дебби Уингхэм (Debbie Wingham), которая специализируется на супердорогих десертах и нарядах, а изготовил «вафельные» босоножки, конечно же, Крис Кэмпбелл. Необычно высокая цена этой пары вполне объяснима — они украшены бриллиантами, как того пожелали состоятельные арабские клиенты Дебби.