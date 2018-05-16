Девушка рисует сцены из «Гарри Поттера», которые не попали в кино, но полюбились каждому читателю

Кэти Надсон (Katie Knudson) — художница и книголюб, которая объединила две свои страсти в необычной серии комиксов. Она нарисовала добрые и берущие за душу моменты из книг о Гарри Поттере. Они не вошли в экранизации, но тронули каждого, кто зачитывался историями о Мальчике, Который Выжил. Если вы, как и мы, все еще ждете письма из Хогвартса, советуем на минутку вернуться в волшебный мир в новом прочтении.

В своих работах Кэти не меняет реплики героев и старается передавать атмосферу момента как можно точнее. Но все же вы заметите одну особенность: в комиксах Loquacious Literature Гарри — индиец (вероятно, наполовину), а Гермиона — афроамериканка. Художница объясняет это тем, что книги не акцентируют внимание на цвете их кожи, а такой подход бросает вызов ее собственным представлениям о героях. К тому же, добавляет Кэти, интереснее рисовать разных людей, чем использовать персиковый для всех персонажей.

Мы в AdMe.ru большие фанаты книг Джоан Роулинг и думаем, Кэти смогла выразить в комиксах главное: как ценна дружба, как важно стремиться быть лучше и как противостоять несправедливости.

«Гарри Поттер и узник Азкабана», глава 15

«Гарри Поттер и Орден Феникса», глава 13

«Гарри Поттер и Орден Феникса», глава 23

«Гарри Поттер и Орден Феникса», глава 29

«Гарри Поттер и Принц-полукровка», глава 7

«Гарри Поттер и Принц-полукровка», глава 15

«Гарри Поттер и Принц-полукровка», глава 24

«Гарри Поттер и Дары Смерти», глава 31

Как вам такое путешествие в мир Хогвартса глазами Кэти?

Фото на превью Loquacious Literature

4 На склад!
8 Комментарии
  • 16 мая 2018
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