Девушка превращает свои волосы в способ самовыражения и доказывает, что искусство может жить где угодно

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21-летняя Летиция Ки из Кот-д’Ивуара выбрала весьма необычный способ самовыражения. Девушка использует свои густые длинные волосы для того, чтобы рассказать миру о своем африканском наследии, собственных мыслях и даже привлечь внимание к мировым проблемам. Да-да, ее скульптуры из волос в виде пистолета или мужчины, который задирает девушке юбку, — отнюдь не бездумный плод фантазии.