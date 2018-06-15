Девушка превращает свои волосы в способ самовыражения и доказывает, что искусство может жить где угодно

21-летняя Летиция Ки из Кот-д’Ивуара выбрала весьма необычный способ самовыражения. Девушка использует свои густые длинные волосы для того, чтобы рассказать миру о своем африканском наследии, собственных мыслях и даже привлечь внимание к мировым проблемам. Да-да, ее скульптуры из волос в виде пистолета или мужчины, который задирает девушке юбку, — отнюдь не бездумный плод фантазии.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на работы Летиции, восхититься ее талантом и, может быть, задуматься над сюжетами.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Фото на превью laetitiaky/instagram, laetitiaky/instagram

1 На склад!
0 Комментарии
  • 15 июня 2018
  • 242

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!