Девушка начала рисовать комиксы, чтобы победить депрессию, а в итоге помогла многим людям
Just Peachy Comic — комиксы о депрессии и тревожности, но вместе с тем — о любви и принятии себя. Их рисует художница, которой диагностировали депрессию в декабре 2016 года. Доктор посоветовал девушке записывать все свои чувства в дневник, но она решила выразить их в рисунках. Сейчас ее добрые иллюстрации помогают тысячам людей, которые тоже ищут светлую сторону жизни.
Нам в AdMe.ru очень полюбились эти комиксы, и мы решили поделиться с вами лучшими из них.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Следить за появлением новых Just Peachy Comic можно в инстаграме и на сайте художницы.
Фото на превью justpeachycomic / instagram