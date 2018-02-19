Девушка начала рисовать комиксы, чтобы победить депрессию, а в итоге помогла многим людям

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Just Peachy Comic — комиксы о депрессии и тревожности, но вместе с тем — о любви и принятии себя. Их рисует художница, которой диагностировали депрессию в декабре 2016 года. Доктор посоветовал девушке записывать все свои чувства в дневник, но она решила выразить их в рисунках. Сейчас ее добрые иллюстрации помогают тысячам людей, которые тоже ищут светлую сторону жизни.