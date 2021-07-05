Девушка-искусствовед воспроизводит на фото шедевры мировой живописи, чтобы поделиться их секретами

Ольга Толстунова — профессиональный искусствовед. Она человек, который горит своим делом. В авторской интерпретации девушка воспроизводит легенды живописи, фотографирует и публикует свои работы в блоге. По ее словам, делает она это для того, чтобы привлечь внимание к текстам, в которых делится примечательными фактами о картинах и художниках.

Мы в AdMe.ru благодаря Ольге по-новому взглянули на знаменитые произведения и узнали о них много захватывающей информации. А теперь не можем не показать ее работы и вам.

1.

В 1862 году Василий Пукирев написал незабвенное произведение, деталь которого я попробовала сегодня повторить, — «Неравный брак». Экспрессия глубокой социальной драмы покорила зрителей. За эту работу художник был удостоен звания профессора.

2.

Анри Руссо объявил себя создателем нового жанра — портрета-пейзажа. Несмотря на то, что этот жанр существовал давно, художник действительно смог привнести в него уникальные черты. Для косплея я выбрала портрет Пьера Лотти, написанный как раз в этом жанре.

3.

Присмотритесь к балеринам Дега. Не такие уж они тонкие и изящные грации, нет! Это женщины тяжело работающие, часто уставшие, зевающие. Художник любил ловить сцены закулисья, ведь только там можно было найти настоящую импрессионистическую правду.

4.

Густав Климт во время подготовки к этой работе выполнил более 100 набросков черным мелом. Он пытался найти лучший вариант размещения своей модели в золотом пространстве так, чтобы она словно растворялась в потоке орнамента, но при этом оставалась осязаемой и земной.

5.

Насчет сережки. Геммологи утверждают, что таких огромных жемчужин не существует в природе. Но эти серьги Вермеер нарисовал 8 раз. Потому что «натурщиком», вероятнее всего, служил фальшивый жемчуг из перламутра или венецианского стекла.

6.

Сандро Боттичелли — отец Венеры и повелитель весны. Художник родился в семье кожевника по фамилии Филипепи, а Боттичелли — это всего лишь прозвище, которое значит «бочонок». Я решила повторить портрет Данте из серии иллюстраций к «Божественной комедии».

7.

Прерафаэлиты часто обращались к фольклорным сказкам и мистическим историям. Поэтому для Россетти работа над «Леди Лилит» стала чуть ли не самой важной в жизни. Он писал ее для коллекционера Фредерика Лейланда, который следил за процессом и даже попросил переписать лицо героини.

8.

Присмотритесь к работе Эдуарда Мане. Поначалу мы чувствуем праздник: толпа шумит и вибрирует, а полумрак создает романтическую атмосферу. Но потом наш взгляд замирает на измученном и усталом лице девушки-барменши, и тревога окутывает сердце.

9.

Герой картины паяц Трибуле шлепнул по попе короля. Монарх был в ярости и приказал избавиться от пакостника. Но, остыв, потребовал извинений, что оскорбят его еще сильнее. И тут шут выдал, что перепутал короля с королевой.

10.

«Портрет молодой девушки» Петруса Кристуса — истинный шедевр эпохи Северного Возрождения. Ее красота воздушна, но при этом написана реалистично. Одета по последней моде того времени с учетом высоко выбритого лба и напрочь отсутствующих бровей.

11.

«Дурочка Аленушка». Сначала эта картина называлась именно так. Почему? Слово «дурочка» в те времена не было обзывательством. Так называли сирот или юродивых. И именно это значение вкладывал художник Виктор Васнецов в работу.

12.

Согласитесь, картина впечатляет с первого взгляда: драматичная, даже пугающая светотень, яркий световой поток, освещающий прекрасное лицо девушки, традиционный костюм. «Гадающая Светлана» — единственная работа Брюллова, написанная на тему национального русского быта.

13.

Это картина «Медуза» Элис Пайк Барни. Если бы не великий писатель, мир не узнал бы таланта художницы. Оскар Уайльд обратил внимание на эскизы, которые женщина рисовала на салфетках. «Ты должна писать картины», — сказал он ей, и она вплотную этим занялась.

14.

Ни для кого не секрет, что Ван Гог был человеком сколь одаренным, столь и несчастным. Может показаться, что историю его жизни кто-то придумал как притчу о тернистом пути художника. Но если копнуть глубже, то мы увидим, что он прожил жизнь без взаимной любви, хотя всем сердцем стремился к тихому семейному счастью.

15.

Пит Мондриан — художник, призывавший к денатурализации форм и уходу в чистую абстракцию. В этих сетках, заполненных основными цветами: синим, красным и желтым, — и кроется основная идея. Не ищите здесь глубинных смыслов или сюжетных поворотов. Тут все просто: линия и цвет красивы сами по себе.