Что такое боттичеллевская красота и как она меняет мир моды XXI века

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Настоящее имя художника — Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи. Боттичелли — это прозвище, и переводится оно как «бочоночек». Сначала юный Сандро занялся ювелирным делом, но сложилось так, что он стал обучаться у живописца, а позже у него появились свои ученики. И если бы Сандро Боттичелли не стал художником, то мир не увидел бы рыжеволосых богинь, нимф и красавиц с фарфоровой кожей.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в том, что же такое боттичеллевская красота и существует ли она сейчас.

Мадонна или нимфа?

Чем же Боттичелли отличается от других художников Ренессанса? В своих работах ему удалось объединить внешнюю красоту античных богинь и внутреннюю кротость христианских святых. Смиренный взгляд сочетается с торжеством обнаженного тела. До Боттичелли никто не создавал столь дерзких образов. Сандро воспевал красоту и жаждал показать ее окружающим. Его образы спокойны, в них нет излишних бытовых деталей. Он одним из первых привнес в свои полотна элементы Античности. Светлые тона и мягкие линии создают необычайную гармонию. И конечно же, исключительной красоты женщины, чья привлекательность до сих пор не оставляет зрителя равнодушным. А причина тому — тайная возлюбленная художника.

Роковая Симонетта Веспуччи

Поклонников у юной Симонетты было много, но в 16 лет она вышла замуж за своего ровесника Марко Веспуччи. Вскоре пара обосновалась во Флоренции. Там они и познакомились с Сандро Боттичелли. Симонетта считалась первой красавицей во Флоренции и даже получила прозвище Несравненная. По молодой девушке сходили с ума все знатные мужчины города, а ее расположения добивался сам Лоренцо Медичи — глава Флорентийской республики. Но женщина вела благопристойный образ жизни и не давала поводов для ревности.

Прообразом Венеры стала Симонетта Веспуччи.

Красотой Веспуччи был очарован и молодой художник. Он написал несколько ее портретов. Боттичелли влюбился в свою натурщицу, но их отношения были лишь платоническими. Вскоре после знакомства Симонетта умерла от туберкулеза, ей было всего 22 года. Сандро настолько опечалился смертью возлюбленной, что завещал похоронить себя рядом, что и было исполнено через 34 года. У Боттичелли мало женских портретов, но почти в каждом из них можно обнаружить черты Симонетты Веспуччи. Так одна девушка стала прототипом череды узнаваемых образов в мире искусства, которые успешно используют до сих пор.

Что же такое боттичеллевская красота?

Когда говорят о боттичеллевой красоте, в памяти всплывает рыжеволосая Венера с картины «Рождение Венеры». Женщины у мастера, как правило, задумчивы и грустны, а их грация — это отражение столь же прекрасной души. Каковы же главные отличительные черты боттичеллевой прелестницы? Мягкие и плавные черты лица.

Свежая, словно фарфоровая кожа.

Легкий румянец.

Тонкие брови.

Волнистые пшеничные волосы.

Фигура с волнующими изгибами.

В красоте его персонажей есть женственность, почти беззащитность. И в то же время в ней скрыта огромная внутренняя сила. Художника вдохновляли Античность и местный фольклор. Он одним из первых решил открыть миру красоту обнаженного женского тела. Современники такие новшества не оценили.

Забвение и воскрешение

Боттичелли был забыт на 300 лет и заново открыт в XIX веке. Но особый интерес к его творчеству возник в 40-х годах ХХ века. Именно боттичеллевские женщины задали те самые стандарты красоты 50-х, которыми мы восхищаемся по сей день. Ажиотаж вокруг творчества Боттичелли охватил 20-е столетие. Художники подражали ему, дизайнеры переосмысляли наследие мастера, а режиссеры делали в своих фильмах отсылки к картинам Сандро. В 1993 году дизайнеры Dolce & Gabbana создали коллекцию одежды, принтом для которой стали произведения художника. Знаменитая сцена бондианы, где из морских волн в белом купальнике и с двумя ракушками в руках выходит сексапильная подружка Бонда Ханни Райдер, не что иное, как интерпретация «Рождения Венеры».

Главный тренд лета-2019 — аксессуары в виде ракушек и морские принты — был создан под влиянием работ Боттичелли. Современные стандарты красоты также ориентируются на боттичеллевских женщин. Ушла эпоха худощавых моделей, «героинового шика» и темно-коричневого загара. Сейчас в моде подтянутое тело с изгибами, чувственные губы, не тронутая солнцем кожа и светлые волнистые волосы. На смену кричащему макияжу и яркому контурингу приходит спокойный нюд и легкий румянец.